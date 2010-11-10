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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۸:۲۶

350 اثر به جشنواره "تپشهای ماندگار" گلستان ارسال شد

350 اثر به جشنواره "تپشهای ماندگار" گلستان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: 350 اثر به چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان گلستان با عنوان "تپش های ماندگار" ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیر علمی این جشنواره شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره در گرگان افزود: در این جشنواره 350 اثر از 109 شاعر به دبیرخانه ارسال شده که 61 اثر از 41 شاعر است.

علی جهانگیری افزود: این آثار در قالب سه بخش شعر ترکمن، کودک و نوجوانان و بزرگسالان در کتابچه چاپ شده است.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سخنانی با ابراز خوشحالی از میزبانی این نشست فرهنگی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در کنار رسالت تخصصی خویش که تربیت نیروهای متخصص، ارتقای دانش فنی نیروهای جوان جامعه و انجام تحقیقات علمی و کاربردی، برگزاری کارهای فرهنگی را هم مدنظر قرار داده و از برگزاری این قبیل مراسم استقبال می کند.
 
رضاعلی محسنی افزود: دفاع مقدس ما دستاوردهای فراوانی داشته و فرهنگ شهید و شهادت متعلق به همه بوده و قابل انحصار در قوم و طبقه و قشر خاصی نیست.
 
وی اظهار داشت: درک درست از پیام شهدا و انتقال آن به جوانان امروزی کار بسیار مهمی است که برعهده نهادهای علمی و فرهنگی می باشد.
 
وی با بیان این مطلب که یکی از راههای انتقال و احیای فرهنگ نگارش ان به نثر و نظم می باشد شعر دفاع مقدس را بسیار ارزشمن خوانده و اظهار امیدواری کرد برگزاری این قبیل نشستها تداوم یابد .
 
در مراسم اختتامیه از 11 اثر برتر با اهدای لوح  تقدیر شد.
کد مطلب 1188711

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