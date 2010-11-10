350 اثر به جشنواره "تپشهای ماندگار" گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دبیر علمی این جشنواره شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه این جشنواره در گرگان افزود: در این جشنواره 350 اثر از 109 شاعر به دبیرخانه ارسال شده که 61 اثر از 41 شاعر است.

علی جهانگیری افزود: این آثار در قالب سه بخش شعر ترکمن، کودک و نوجوانان و بزرگسالان در کتابچه چاپ شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سخنانی با ابراز خوشحالی از میزبانی این نشست فرهنگی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در کنار رسالت تخصصی خویش که تربیت نیروهای متخصص، ارتقای دانش فنی نیروهای جوان جامعه و انجام تحقیقات علمی و کاربردی، برگزاری کارهای فرهنگی را هم مدنظر قرار داده و از برگزاری این قبیل مراسم استقبال می کند.

رضاعلی محسنی افزود: دفاع مقدس ما دستاوردهای فراوانی داشته و فرهنگ شهید و شهادت متعلق به همه بوده و قابل انحصار در قوم و طبقه و قشر خاصی نیست.

وی اظهار داشت: درک درست از پیام شهدا و انتقال آن به جوانان امروزی کار بسیار مهمی است که برعهده نهادهای علمی و فرهنگی می باشد.



وی با بیان این مطلب که یکی از راههای انتقال و احیای فرهنگ نگارش ان به نثر و نظم می باشد شعر دفاع مقدس را بسیار ارزشمن خوانده و اظهار امیدواری کرد برگزاری این قبیل نشستها تداوم یابد .



در مراسم اختتامیه از 11 اثر برتر با اهدای لوح تقدیر شد.