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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۴

پرونده 318 متقاضی عضو هیئت علمی در گلستان بررسی شد

پرونده 318 متقاضی عضو هیئت علمی در گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه های آزاد گلستان گفت: هیئت اجرایی جذب هیئت علمی از بدو تاسیس با تشکیل 60 جلسه مصاحبه تخصصی، پرونده 318 متقاضی عضویت در هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضاعلی محسنی شامگاه سه شنبه در کارگاه آموزشی ویژه هیئت اجرایی جذب استان گلستان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: در این راستا در سال گذشته به عنوان یکی از هیئتهای برتر در سطح کشور انتخاب شده است.

وی در ادامه سخنان خود از مسئولان کارگزینی واحدهای استان گلستان خواست تا در زمینه تکمیل و ارسال پرونده متقاضیان نهایت دقت و سرعت را به عمل آورده تا خللی در جذب متقاضیان ایجاد نشود.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: با افزایش هیئت علمی و افزایش رشته زمینه جذب و پذیرش بیشتر دانشجو در واحدهای استان گلستان فراهم خواهد شد.
 
در ادامه این کارگاه ابوطالبی، طاهری و طهماسبی از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین بخشنامه ها و ضوابط و مقررات ویژه جذب اعضای هیئت علمی را برای حاضرین تشریح کردند. 
کد مطلب 1188713

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