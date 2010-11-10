پرونده 318 متقاضی عضو هیئت علمی در گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضاعلی محسنی شامگاه سه شنبه در کارگاه آموزشی ویژه هیئت اجرایی جذب استان گلستان در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان افزود: در این راستا در سال گذشته به عنوان یکی از هیئتهای برتر در سطح کشور انتخاب شده است.

وی در ادامه سخنان خود از مسئولان کارگزینی واحدهای استان گلستان خواست تا در زمینه تکمیل و ارسال پرونده متقاضیان نهایت دقت و سرعت را به عمل آورده تا خللی در جذب متقاضیان ایجاد نشود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: با افزایش هیئت علمی و افزایش رشته زمینه جذب و پذیرش بیشتر دانشجو در واحدهای استان گلستان فراهم خواهد شد.

در ادامه این کارگاه ابوطالبی، طاهری و طهماسبی از کارشناسان حوزه معاونت آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین بخشنامه ها و ضوابط و مقررات ویژه جذب اعضای هیئت علمی را برای حاضرین تشریح کردند.