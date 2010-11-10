به گزارش خبرنگار مهر، جلسه پرسش و پاسخ مستند "... و آسمان آبی" با حضور عزت‌الله انتظامی، قاسم قلی‌پور تهیه‌ کننده و غزاله سلطانی کارگردان امروز سه ‌شنبه 18 آبان در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این جلسه عزت‌ الله انتظامی در مورد چگونگی رضایت به ساخت این فیلم گفت: خیلی‌ها به من پیشنهاد ساخت مستندی از زندگی‌ام را دادند. یکی از دوستان هم این کار را با اشتیاق تا نیمه انجام داد. اما به نظرم آمد که حرفی برای گفتن ندارد. یک روز به او گفتم مثل اینکه نه تو حوصله ساختن این فیلم را داری نه من، اجازه بده یک زمان دیگر این فیلم را بسازیم.

وی ادامه داد: یک بار هم زمانی که آقای میرکریمی رئیس خانه سینما بود یک نفر می‌خواست مستندی از زندگی من بسازد که باز هم این اتفاق نیفتاد. یکی دو مستند پرتره هم از دوستان دید بودم که خوشم نیامد. به نظرم اگر در مستند نظر دیگران را در مورد یک نفر بپرسیم اسمش مستند نیست، استشهاد محلی است. به نظرم مستند مثل آلبوم عکس می‌ماند که هر چند بار آن را ببینی از دیدنش سیر نمی‌شوی.

انتظامی در مورد چگونگی آشنایی با غزاله سلطانی افزود: من خانم سلطانی را چیزی حدود 12 سال است می‌شناسم. در تمام مدتی که با هم رفت و آمد داشتیم متوجه شدم کتاب "آقای بازیگر" را آنقدر خوانده بود که صفحات آن ورق ورق شده بود. خانم سلطانی طرحی به من داد که همه چیزش واقعی بود و در خانه من اتفاق می‌افتد. البته خیلی نگران بودم اما با توجه به تحصیلات و مطالعات او توانستم کمی اطمینان کنم و این شرط را گذاشتم که اگر ماحصل فیلم آنچه فکر می‌کردم نشد، از پخش آن صرف نظر کنیم.