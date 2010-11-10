صادقی درباره اتفاقات رخ داده در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره تئاتر استانی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: چیزی که مرا متأثر می‌کند این است که فرهنگ چاقوکشی در خیابان، استادیوم ورزشی و مجتمع فرهنگی و تئاتری مدتی است که باب شده است. تاسف آورتر این که این اتفاق در مکانی فرهنگی به نام فرهنگ رخ می‌دهد و افرادی دست به خشونت فیزیکی می‌زنند.



مدرس با سابقه تئاتر یادآور شد: اولین بار که یونانی‌ها هنر نمایش را به وجود آوردند برای این بود که مشکلات و تضادها را به صورت فردی حل نکنند و تضادهایشان باعث حذف یکدیگر نشود. به همین دلیل شخصیت‌های نمایشی خلق شد که هر کدام نمادی از افراد مختلف جامعه بودند و صحنه مرکزی شد برای حل تضادهای اجتماعی. به عقیده متفکران و فرهیختگان جامعه متمدن جامعه‌ای نمایشی است که به صورت نمایشی تضادها را حل کند. این روند بلوغ فرهنگی یک جامعه را می‌رساند.



وی معتقد است کسانی که دست به چاقوکشی در سالن فرهنگی و تئاتر می‌زنند هیچ چیز از تئاتر نمی‌دانند و هنر نمایش را تنها به مثابه یک ماسک یک یا دو ساعته می‌دانند که از پس آن خودخواهی‌های خود را ارضا کنند. صادقی تأکید کرد: این افراد تهذیب درونی نشده‌اند. یونانی‌ها جنگ را تبدیل به بازی و مسابقه کردند یعنی همه خشونت‌ها در یک ارتقاء روحی و معنوی گرفته شد. تئاتر در دل خود دیالوگ دارد و آدم‌ها اندیشه‌ها را به سوی هم می‌فرستند. متأسفانه افرادی که تهذیب نشده‌اند قدرت دیالوگ ، مقایسه و گفتگو را ندارند.



کارگردان نمایش‌هایی چون "آرش"، "یادگار زریران" و "نبرد و مده‌آ" در ادامه سخنان خود گفت: چیزی که مرا متأثر می‌کند این است که فردی با ناآگاهی ادعا می‌کند که اثری پست مدرن تولید کرده است. این امر به معنی آن است که مفاهیم دست و پا شکسته اروپایی بدون اینکه هضم شوند وارد افکار افرادی این چنین شده است. متأسفانه در جشنواره استانی کهگیلویه و بویراحمد مردم شهر یاسوج در سالن حضور نداشتند و تنها گروه‌های شرکت کننده تماشاگر کارهای خود بودند. می‌توان نتیجه گرفت که کارها برای مردم شهرستان و استان مربوطه تولید نشده و مردم را جذب خود نکرده‌اند.



صادقی ضمن ابراز تأسف برای قطار فرهنگی کشور که اجازه ورود چنین افرادی را به داخل می‌دهد گفت: این اتفاق نشان‌دهنده این واقعیت است که آراء هیئت داوران درست بوده است زیرا نباید چنین افرادی انتخاب و معرفی شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این مقطع به صورت قاطع با این افراد برخورد کند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد که نسبت به مدیران و داوران حتاکی و بی‌حرمتی کند.



وی تصریح کرد: باید به سرعت وضعیت تجربه‌ گرایی تقلیدی و نفهمیدن مفاهیم درست تئاتری، نبود ارتباط با مردم بومی شهرستان‌ها و استان‌ها و شهوت رفتن به جشنواره‌های دیگر در تئاتر ایران تصحیح شود. اصل نباید ورود گروه‌ها به جشنواره‌های منطقه‌ای و فجر باشد بلکه اصل باید بر اجرای عمومی برای مردم بومی باشد. متأسفانه بها به جشنواره‌ها داده می‌شود در حالیکه باید این بها به مردم داده شود. باید هتاکی از فرهنگ رخت ببندد و توسعه فرهنگی ما باید در راستای نیازهای فرهنگی مردم استان باشد.



صادقی معتقد است هنر و فرهنگ بر اساس تبادل اندیشه شکل می‌گیرد و مفاهیم غلط و آموزش‌های گسیخته و تجربه‌گرایی کپی‌برداری شده بدون دانستن خاستگاه فرهنگی و اجتماعی آن‌ها باعث بروز مشکلات بسیاری برای افراد مختلف می‌شود.