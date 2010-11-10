آخرین نتایج اولتیماتوم 48ساعته/ تعهد تشکل ها برای ثبات قیمت کالاهای ضروری

محمدحسن نکویی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از واحدهایی که به دلیل افزایش قیمت غیرمنطقی، از وزارت بازرگانی اولتیماتوم دریافت کرده بودند، اقدام به بازگرداندن قیمت به حالت اولیه کرده اند، اما در همین مدت سازمان حمایت با کارخانجات در ارتباط بوده و وارد مذاکره شده است تا افزایش قیمت نداشته باشند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تعداد زیادی از تشکل ها و انجمن های تولیدی وارد مذاکره شده و آنها نیز متعهد شده اند تا قبل از اجرای قانون، علیرغم اینکه ممکن است تغییراتی در قیمت مواد اولیه آنها بوجود بیاید، تغییرات قیمتی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: آن دسته از واحدهایی که قیمت را به حالت قبل بازگرداندند، لزومی نبود که به مراحل بعدی رسیدگی ارجاع داده شوند،؛ اما پرونده آن دسته از واحدهایی که قیمت را به حالت اولیه بازنگرداندند، به تعزیرات حکومتی ارجاع شدند.

به گفته نکویی مهر، خوشبختانه فضای همکاری در رابطه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به وجود آمده است و اگر در موارد محدودی، تخلف مشاهده شود، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی اظهار داشت: آن دسته از واحدهایی که به دلایل منطقی افزایش قیمت داشته اند، می توانند درخواست خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند، این سازمان نیز پس از بررسی های کارشناسی اگر لازم باشد موضوع را برای تعیین تکلیف افزایش قیمت، به کارگروه کنترل بازار ارجاع می دهد.

نکویی مهر گفت: وزارت بازرگانی قصد جلوگیری از افزایش منطقی قیمت ها را ندارد، اما در مقطع پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اجازه سوء استفاده به برخی سودجویان داده نمی شود.