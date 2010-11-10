آمادگی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان برای برگزاری جشنواره "داستان فجر"

محمود سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت مسکوت ماندن این طرح بعد از 2 سال، گفت: ما به عنوان مسئول بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان پیشنهاددهنده این طرح بودیم و آمادگی پیگیری و برگزاری این جشنواره را هم داشتیم اما بعداً با تغییر و تحولاتی که در معاونت فرهنگی صورت گرفت، این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: اگر مسئولان تصمیم‌گیر و ستادی هنر و ادب وزارت ارشاد مایل به چنین کاری باشند، ما همچنان آمادگی برپایی جشنواره داستان فجر را داریم اما گویا این علاقه‌مندی یکطرفه است چرا که دست کم تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از طرف دوستان مسئول به ما منتقل نشده و اگر آنها مایل به چنین کاری بودند، تا الان پیگیر طرح پیشنهادی ما می‌شدند.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در عین حال با اشاره به ایجاد پست قائم‌مقامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه شعر و ادب، ابراز امیدواری کرد دفتری که به همین عنوان در این وزارتخانه شکل گرفته، طرح جشنواره داستان فجر را پیگیری کند.

پیشنهاد برپایی جشنواره داستان فجر با الگو گرفتن از جشنواره شعر فجر 2 سال پیش و در دوران مسئولیت محسن پرویز (معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد) مطرح شد. پرویز خود آن زمان با استقبال از این پیشنهاد برگزاری چنین جشنواره‌ای را در حیطه اختیارات و فعالیت‌های بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان تعریف کرد و با این حال طرح مذکور بعد از 2 سال همچنان مسکوت مانده است.