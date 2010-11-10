آیت الله آملی لاریجانی وارد یاسوج شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ساعت 8 و 15 دقیقه، آیت‌‌الله صادق آملی لاریجانی و هیئت همراه با دو پرواز جداگانه وارد فرودگاه یاسوج شده و مورد استقبال مسئولان استانی قرار گرفتند.

براساس این گزارش احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کشور، حجت‌الاسلام صدیقی رئیس دادگاه انتظامی قضات، حجت‌الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت‌الاسلام گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام رئیسی معاون قوه قضائیه، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و شفیعی دادستان انتظامی قضات رئیس قوه قضائیه را در این سفر همراهی می‌کنند.