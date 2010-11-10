تشکیل اتحادیه واردکنندگان محصولات پروتئینی/ واردات گوشت فقط با مجوز اتحادیه

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار که از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده ، وزارت بازرگانی موظف شده است تا در راستای ساماندهی واردات مواد پروتئینی، تجمیع و یکپارچه سازی مدیریت واردات و کاهش قیمت تمام شده اقلام پروتئینی به خصوص گوشت قرمز و مرغ، اقدام به ایجاد اتحادیه کشوری واردکنندگان محصولات پروتئینی کند.

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات در گفتگو با مهر در این باره گفت: با ابلاغ این مصوبه، وزارت بازرگانی به مرکز امور اصناف و بازرگانان ماموریت داد تا این اتحادیه را با دعوت از فعالان با سابقه و شناسنامه داری که پیش از این نیز در زمینه واردات مواد پروتئینی فعالیت نموده اند، راه اندازی کند.

وی با بیان اینکه به دنبال این تصمیم مسئولیت راه اندازی این اتحادیه به مجمع عالی واردات واگذار شد، تصریح کرد: در این راستا، مجمع بر اساس شیوه نامه تنظیم شده از تمامی واردکنندگان خوشنام و معتبر مواد پروتئینی درخواست کرد تا با ارائه مدارک معتبر که تایید کننده فعالیتهای پیشین آنها باشد، به عضویت اتحادیه درآیند.

رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به اینکه دولت تنها اتحادیه کشوری واردکنندگان مواد پروتئینی را به رسمیت می شناسد، گفت: از آنجایی که مجمع عالی واردات با هدف ایجاد حاشیه امنیت و فراهم کردن شرایط فعالیت برای تجار و بازرگانان خوشنام و با سابقه و همچنین جلوگیری از ایجاد رانت فعالیت می کند، از ورود افراد غیرمتخصص و بی تجربه در امر واردات مواد پروتئینی به اتحادیه جلوگیری خواهد کرد.

برخوردار در پاسخ به این سئوال که اتاق بازرگانی نیز اقدام به ایجاد چنین تشکلی کرده است؟ گفت: مجمع عالی واردات پیش از این از افرادی که موسسین تشکل واردکنندگان مواد پروتئینی در زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران هستند را دعوت به کار کرده بود تا با ارائه مدارک معتبر که مبین فعالیت آنها در زمینه واردات اقلام پروتئینی باشد، به عضویت اتحادیه کشوری واردکنندگان مواد پروتئینی درآیند ولی متاسفانه مدارک ارایه شده کافی نبود.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی متقاضیان از اتاق بازرگانی به دلیل عدم فعالیت در زمینه واردات مواد پروتئینی نتوانستند مدرک مستندی ارائه دهند و از این رو، از عضویت در اتحادیه بازماندند.

برخوردار تاکید کرد: مجمع عالی واردات به عنوان یک نهاد مدنی فعال در عرصه اقتصاد مورد تایید دولت بوده و اهداف مشخصی را دنبال می کند؛ اما متاسفانه برخی افراد، قصد مقابله با این مجمع را دارند و راه اندازی تشکلهای موازی از سوی افراد غیر متخصص را دنبال می‌کنند که این کار در مقطع فعلی به صلاح کشور نیست.