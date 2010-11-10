هیچکس نمی تواند به ایران گزندی وارد کند/ از قدرتمندی تهران خوشحالیم

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی فیمابین دو کشور از سطح روابط موجود بین دو کشور تمجید کرد و گفت امکانات بالقوه بسیاری بین دوکشور وجود دارد که برای پیشبرد هرچه بیشتر روابط در عرصه های مختلف باید از آنها بهره مند گردید.



نخست وزیر بحرین روابط ایران و بحرین را قوی و مستحکم دانست و گفت با توجه به اهتمام مسئولین عالیرتبه دوکشور این روابط روز به روز گسترش و توسعه خواهد یافت.



وی بر اهمیت کار مشترک در سطوح مختلف اقتصادی و تجاری جهت پیشبرد روابط و تقویت و تحکیم هرچه بیشتر مناسبات بین دو کشور همسایه تاکید ورزید.



شیخ خلیفه با اشاره به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران و قدرت دفاعی و پیشگیرانه ایران گفت ما قدرت ایران و پیشرفت این کشور را قدرت خود و دیگر کشورهای منطقه می دانیم و خوشحالیم که ایران به سطحی از اقتدار دست یافته که هیچکس نمی تواند گزندی به آن وارد کند.



نخست وزیر بحرین بر اهمیت نقش ایران در امنیت و ثبات منطقه و کار جمعی جهت دور کردن منطقه از هرگونه تنشی تاکید کرد.



نخست وزیر بحرین برای سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین آرزوی توفیق نمود و تاکید کرد که تمامی مسئولین بحرینی و سازمانها و نهادهای دولتی جهت انجام مأموریت دیپلماسی وی تسهیلات لازم را به گونه ای که در روابط بین دو کشور تاثیر مثبتی داشته باشد، ارائه خواهند نمود.



سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط خود با بحرین هیچگونه محدودیتی قایل نیست و در تمامی زمینه ها آماده است روابط خود را با بحرین گسترش دهد.

وی تاکید کرد دو کشور باید در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری فیمابین، سرمایه گذاری بین دوکشور، افزایش رفت وآمد بین مردم دوکشور و فراهم آوردن تسهیلات توریست خانوادگی و رفت و آمد روان بین مردم تلاش نمایند.