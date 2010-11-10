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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۶

"امکان" منتشر می‌شود

کتاب "امکان" اثر مایکل جوبین اسفندماه امسال از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب تحلیلهای جدیدی از مفهوم متافیزیکی "امکان" و ضرورت را به دست می‌دهد.

امکان در اصطلاح مشهور فلسفی، به معنی سلب ضرورت وجود و عدم است. این اثر به بررسی این مفهوم متافیزیکی و جهانهای ممکن اختصاص دارد.

در این کتاب مفاهیم انتزاعی و عینی و انضمامی در ارتباط با ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرند. منتقدان جهانهای ممکن، اسماء و انواع طبیعی موضوعاتی هستند که در این کتاب بررسی می‌شوند.

مایکل جوبین استاد فلسفه در دانشگاه فلوریدا است. او تز و رساله دکتری خود را با راهنمایی سول کریپکی گذرانده است.

کد مطلب 1188744

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