به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب تحلیلهای جدیدی از مفهوم متافیزیکی "امکان" و ضرورت را به دست می‌دهد.

امکان در اصطلاح مشهور فلسفی، به معنی سلب ضرورت وجود و عدم است. این اثر به بررسی این مفهوم متافیزیکی و جهانهای ممکن اختصاص دارد.

در این کتاب مفاهیم انتزاعی و عینی و انضمامی در ارتباط با ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرند. منتقدان جهانهای ممکن، اسماء و انواع طبیعی موضوعاتی هستند که در این کتاب بررسی می‌شوند.

مایکل جوبین استاد فلسفه در دانشگاه فلوریدا است. او تز و رساله دکتری خود را با راهنمایی سول کریپکی گذرانده است.