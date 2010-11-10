حمیدرضا جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد افزود: این مبلغ را شورای عالی آب کشور برای جبران عقب ماندگی اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در کشور اختصاص داده است.

وی افزود: دولت برای توسعه شبکه‌های فرعی آبیاری 70 درصد این اعتبار را به صورت بلاعوض و مابقی را از طریق تسهیلات بانکی با بهره هفت درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کمیته مدیریت منابع آب چهارمحال و بختیاری به وجود سه میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی پایاب در کشور اشاره و تاکید کرد:‌ از این سطح یک میلیون و700 هزار هکتار از شبکه اصلی و 700 هزار هکتار از شبکه فرعی آبیاری برخوردار و پوشش یک میلیون هکتار از شبکه‌های فرعی آبیاری کشور از شبکه‌های اصلی عقبتر است.

جانباز با اشاره به مهمترین علت عقب‌ماندگی توسعه این شبکه‌ها در کشور گفت: نبود ساختار تشکیلاتی مدیریتی و اجرایی متناسب با حجم و اهمیت موضوع، ناهمگونی و نامتعادل بودن قیمتهای فهرست بهای مورد عمل و سنگین، پرهزینه و وقت‌گیر بودن نوع سازه به کار رفته در احداث شبکه‌های فرعی مهمترین علت عقب ماندگی توسعه این شبکه‌ها در کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و همکاری و مشارکت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات به کشاورزان به منظور پرداخت سهم مشارکت و همچنین همکاری هرچه بیشتر کشاورزان در اجرای پروژه‌های شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی این مشکلات هرچه سریعتر کمتر شود.