رسانه ملی می تواند عامل تقویت شوراهای کردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین قادرمرزی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک اعضای شورای اسلامی استان کردستان با مدیر صدا و سیمای مرکز استان اظهار داشت: شبکه استانی مرکز کردستان می تواند با تولید و پخش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی نسبت به تقویت و آموزش هر چه بهتر برنامه های اعضای شورای اسلامی در تمامی بخش ها موثر باشد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات اعضای شورای اسلامی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان عدم آشنایی آنها با قوانین و در نهایت وظایف خود است که شبکه استانی می تواند ضمن ورود به این بخش در راستای تقویت نظام شورایی اقدامات مناسبی را انجام دهد.

عضو شورای اسلامی استان کردستان بیان داشت: در کنار عدم آشنایی اعضای شورای با قوانین و وظایف خود، تعدادی از مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز در مقابل حضور هر چه بهتر اعضای شورا در بخش های مختلف مقاومت کرده و این روند باعث می شود که اعضای شورا به درستی نتوانند نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند و در نتیجه این موارد تضعیف نظام شورایی را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه این جلسه دیگر عضو شورای اسلامی استان کردستان خواستار توجه صدا و سیمای مرکز استان به بیان مطالبات واقعی مردم شد و خاطرنشان کرد: رسانه ملی در استان باید ضمن ایجاد فضای نقد، نسبت به تولید و پخش برنامه های انتقادی اقدام کند تا مردم نیز اعتماد بیشتری به رسانه ملی داشته باشند.

اسماعیل احمدزاده گفت: متاسفانه در تعدادی از مناطق روستایی استان کردستان امواج شبکه استانی به درستی دریافت نمی شود و انتظار ما این است که ضمن اختصاص ردیف های اعتباری به این موضوع و با توجه به فعالیت رسانه های ضد انقلاب در خارج از مرزهای کردستان نسبت به تقویت برنامه های شبکه استانی مرکز کردستان اقدام شود.

در ادامه این دیدار اعضای شورای اسلامی استان کردستان به بیان نظرات و انتقادات کاری خود پرداخته و مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان نیز از همکاری بیشتر رسانه ملی با اعضای شورای اسلامی خبر داد.