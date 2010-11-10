14 هزار و 600 فرصت شغلی در کردستان ایجاد شد

رامین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های دولت در سال جاری قرار است که 20 هزار فرصت شغلی در استان کردستان ایجاد شود که در طول هفت ماه اخیر 14 هزار 600 فرصت شغلی محقق شده اشت.

وی عنوان کرد: تعهد اشتغال ایجاد شده در استان کردستان در سال جاری 20 هزار فرصت شغلی بود که با توجه به برگزاری منظم جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و مشارکت فعال و بسیار خوب دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع تاکنون بیش از 73 درصد این امر تحقق پیدا کرده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کردستان با اشاره به اینکه بحث اشتغال یکی از مهمترین دغدغه های نظام و مسئولان است، گفت: اگرمشکل اشتغال جوانان درسطح جامعه حل شود مسائل دیگری همچون ناهنجاریهای اجتماعی، بزه کاریها، بالا رفتن سن ازدواج و .... نیز به راحتی حل خواهد شد.

اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: 200 میلیارد تومان اعتبار جهت کمک به طرح ها و بنگاه های نیمه تمام و نیازمند سرمایه در گردش از سوی بانک های کشور به استان اختصاص پیدا کرده است که بانک های عامل نیز آمادگی خود برای پرداخت این تسهیلات به مجریان این طرح ها را اعلام کرده اند.

وی در پایان خواستار مشارکت جدی تر دستگاه های دولتی و سازمان های مختلف در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان در استان کردستان شد و افزود: جمعیت جوان و دارای تحصیلات در استان کردستان یکی از مزیت های است که می توان با ایجاد فرصت های شغلی از آن در راستای توسعه همه جانبه این استان استفاده کرد.