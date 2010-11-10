70 میلیارد ریال به آبفار چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

قاسم‌علی خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: با اجرای کامل پروژه آبرسانی مجتمع 19 روستایی پشتکوه فلارد روستاهای اسلام آباد، باغ کاج، باغ محمدعلی، بیژگن، پروز، امام آباد، دره شیر، دره نامداری، دستگرد، دم آب، دهنو، سپیدار، اکبرآباد، شاه‌نجف، شوراب، قلعه سوخته، گنداب، گیساران، منارجان تامین آب می‌شوند.

وی افزود: از جمله تدابیر خوبی که در این طرح اتخاذ شده این است که روستاهایی که در مسیر طرح قرار دارند یکی پس از دیگری از آب آشامیدنی بهره‌مند می‌شوند و منتظر اجرای کامل پروژه نیستند.

خدابخشی با تاکید بر اهمیت و ضرورت تامین اعتبار این پروژه گفت: برهمین اساس لازم است تا از سوی مسئولان ذی‌ربط پیگیریهای لازم به منظور تخصیص اعتبار برای اجرای هرچه سریعتر این پروژه انجام بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به کمبود آب در روستای امامزاده حسن نیز افزود: تلاش شرکت آبفار بر این است که در آینده‌ای نزدیک مردم آن روستا را از دغدغه کمبود آب برهاند.

وی در ادامه از اجرای همزمان 63 پروژه آبرسانی در این استان خبر داد و گفت: در سال ‌جاری افزون بر 70 میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی این شرکت اختصاص داده شده است.

خدابخشی خاطرنشان کرد: این میزان اعتبار به منظور احداث مجتمعهای آبرسانی، بازسازی شبکه فرسوده روستایی و احداث و توسعه شبکه‌های انتقال جدید هزینه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت لزوم فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در جامعه تاکید کرد و گفت: برهمین اساس ترویج فرهنگ اصیل صرفه‌جویی محور اصلی فعالیتهای این شرکت قرار گرفته است.

خدابخشی خاطرنشان کرد: امروزه نقش و اهمیت آب به عنوان حیاتی‌ترین عنصر در تداوم حیات جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست یا به عبارت دیگر هیچیک از فعالیتهای انسانی بدون در نظر گرفتن این مایه کمیاب و ارزشمند امکان‌پذیر نیست به گونه‌ای که ادامه زندگی متضمن وجود آب است.