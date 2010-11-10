محمدرضا رودکی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تیم ملی بعد رقابتهای جهانی توکیو تمرینات خوب و مفیدی را در آرامش کامل و به دور از حاشیه پشت سر گذاشت و همین موضوع باعث شد تا نفرات تیم به آمادگی مطلوبی دست پیدا کنند.

وی افزود: این تیم ترکیبی از جوانی و تجربه است که یکدل و متحد برای سربلندی جودو ایران سخت تلاش خواهد کرد به همین دلیل معتقدم از تیمی که به دوحه اعزام شد بهتر است.

قهرمان سابق جودو آسیا در مورد رقبای تیم ملی گفت: کسب مدال در این مسابقات بسیار سخت و دشوار است. جمعی از بهترین های جودو جهان در قاره آسیا حضور دارند وبدون شک با آمادگی بالا پای به آوردگاه آسیایی گوانگجو خواهند گذاشت.

رودکی ادامه داد: اگر ژاپن که به دلیل داشتن چند جودوکار مطرح و طراز اول در هر وزن ترکیب مشخصی ندارد را کنار بگذاریم، سایر عنوان داران جهانی و المپیک آسیایی هستند و این یعنی آنکه ما برای رسیدن به مدال باید سخت تلاش کرده و از جان مایه بگذاریم.

رودکی در پایان گفت: با حضور در مسابقات بهترین های ایران و قهرمانی کشور مشکل نبود حریف تمرینی را تا حدودی حل کردم، امیدوام که بتوانم رقابتهای خوبی به نمایش گذاشته و با دست پر به تهران بازگردم.