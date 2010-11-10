سالانه 900 ساعت برنامه تولیدی از سیمای کردستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، رضا علی نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: در طول سال بیش از 900 ساعت برنامه در شبکه استانی سیمای مرکز کردستان تولید و پخش می شود که آمار برنامه های تولیدی هر سال در حال افزایش است.

وی عنوان کرد: در کنار فعالیت های سیمای مرکز کردستان، صدا نیز از جایگاه ویژه ای در میان مردم و مخاطبان این رسانه برخوردار است و به همین دلیل حجم تولید و پخش برنامه های صدا در طول سال جاری در استان کردستان به بیش از سه هزار و 600 ساعت خواهد رسید.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به اینکه حجم بیشتر برنامه های تولیدی در صدا و سیمای استان، با زبان کردی است بیان داشت: شبکه استانی مرکز کردستان تلاش خواهد کرد با استفاده از ویژگی های تاریخی و فرهنگی استان کردستان زمینه را برای حضور هنرمندان و افراد توانمند در این بخش فراهم کند.

وی گفت: استان کردستان مزیت های بسیار خوبی در حوزه تولید برنامه داراست و ما تلاش خواهیم کرد که با استفاده از این مزیت ها و با بهره بردن از توان هنرمندان داخل استان نسبت به تولید و ارائه برنامه های جذاب به مخاطب اقدام کنیم که در این بخش اعضای شوراهای اسلامی می توانند رسانه ملی را یاری کنند.

علی نژاد خاطرنشان کرد: تکیه بر فرهنگی بودن استان کردستان با برجسته کردن توانایی های این استان در حوزه های موسیقی، ادبیات کردی، قصه گویی، ادبیات شفاهی، آداب و رسوم کهن مردم می توان نسبت به تولید و پخش برنامه های متنوع اقدام کرد که این رویه از ابتدای سال جاری به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

وی به سایر قابلیت های استان کردستان اشاره کرد و افزود: کردستان علاوه بر ویژگی های بارز در حوزه های فرهنگ در سایر بخش ها از جمله گردشگری، اقتصادی مرزی، کشاورزی، صنعت و معدن هم دارای توانمندی های ویژه ای است که این موارد هم در محور برنامه ها و اهداف رسانه ملی در استان قرار گرفته است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان در پایان یادآور شد: شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان آمادگی لازم برای افزایش همکاری با شوراهای اسلامی را داراست و به همین دلیل انتظار ما این است که اعضای شورا نیز در راستای تهیه و تولید برنامه های متنوع رسانه ملی را همکاری کنند.

در ادامه این جلسه اعضای شورای اسلامی استان کردستان به بیان نظرات و دیدگاه های خود و نیاز مردم استان در راستای تولید و پخش برنامه های متنوع و مخاطب پسند از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان پرداختند.