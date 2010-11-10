امارات کمیته صلح نوبل را متهم به سیاسی کاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در بیانیه ای که توسط وزارت امور خارجه امارات متحده عربی منتشر شده آمده است : "شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان" وزیر امور خارجه امارات نامه ای رسمی به کمیته جایزه صلح نوبل که ریاست آن بر عهده "توربجورن جکلند" است ارسال کرده و اعتراض این کشور را نسبت به برنده جایزه امسال اعلام کرده است.

در این بیانیه آمده است : اهدای جایزه صلح نوبل به لیو شیائوبو از چین مشکلات و تنشهای زیادی را در جهان بوجود آورد.

این در حالی است که لیو شیائوبو در حال گذراندن یک دوره طولانی محکومیت زندان در چین است. وی در دسامبر سال گذشته، در ارتباط با اتهامات تلاش برای براندازی دولت به یازده سال زندان محکوم شد.

دولت چین، لیو شائوبو را جنایتکار خوانده و گفته است اهدای جایزه صلح نوبل به وی نقض اصول و موازین این جایزه است.

لیو شیائوبو، پیش نویس سندی را تهیه کرده بود که در آن اصلاحات سیاسی گسترده در چین درخواست شده بود.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که لیو شیائوبو به دلیل زیرپا گذاشتن قوانین چین زندانی شده و به همین دلیل دادن جایزه نوبل صلح به او پیام غلطی به جهان می فرستد.

مقامات چین قبلا به کمیته اعطا کننده این جایزه هشدار داده بودند از دادن جایزه به لیو شیائوبو خودداری کند .

سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود اعطای جایزه نوبل صلح به لیو شیائوبو با آرمان های بنیانگذار این جایزه که ارتقای صلح و دوستی بین ملل و اجتناب از استفاده از تسلیحات است، تضاد دارد.