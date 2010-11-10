به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه یاسوج در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قبل از سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد تمام مشکلات این استان ارزیابی شده گفت: تلاش می‌کنیم مشکلات قضائی استان را استیصال کرده و طی جلساتی با مسئولان استان تمامی مشکلات قضائی را مرتفع کنیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در این سفر تلاش می‌کنیم تمامی مشکلات استان را در خود استان رفع و آنچه لازم باشد در تهران برطرف کنیم.

آیت‌الله لاریجانی در پاسخ به این پرسش که چرا در برخی از شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد دفاتر قضائی وجود ندارد اظهار داشت: یکی از دلایلی که این استان برای دومین سفر استانی مسئولان قضائی قوه قضائیه انتخاب شده این است که تا کنون هیچ مسئول قضائی به این استان سفر نکرده است به همین دلیل در برنامه این سفر انتصاب مسئولان قضائی برای پست‌های خالی دستگاه قضائی استان و همچنین توسعه دفاتر قضائی دیده شده است.

وی با بیان اینکه برخی از موارد و مشکلات اقتصادی و اجرایی با دستگاه قضائی ارتباط دارد گفت: تقویت بنیه قضائی موجب می‌شود تا این مشکلات مرتفع شود.

رئیس قوه قضائیه پس از این با حضور در گلزار شهدای شهرستان یاسوج و اعطای شاخه گل و خواندن فاتحه به مقام شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.