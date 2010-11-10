"آراز علیزاده" درگفتگو با مهر: آذربایجان درپی استقلال درسیاست خارجی است/ کنار ایران می مانیم

"آراز علیزاده" دبیرکل حزب سوسیال دموکرات جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگار مهر روابط باکو با واشنگتن را رابطه ای دو جانبه و مبتنی بر استقلال این کشور ارزیابی کرد و گفت: الهام علی اف در این رابطه بدنبال استقلال کامل کشور است و قصد ندارد که به مجری سیاستهای واشنگتن تبدیل شود.

وی از آذربایجان به عنوان یکی از کشورهایی نام برد که توانایی ایستادگی در برابر خواسته های آمریکا و پاسخ منفی دادن به این کشور را دارد. علیزاده که حزبش به عنوان یکی از احزاب مخالف دولت علی اف به شمار می رود با اشاره به مخالفت رئیس جمهوری آذربایجان با خواسته آمریکاییها بویژه در قبال ایران از این ویژگی در سیاست خارجی دولت وی تمجید کرد.



به گفته دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آذربایجان الهام علی اف بارها در مقابل درخواست آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در این کشور مخالفت کرده است. وی همچنین آذربایجان را یکی از حامیان ایران دانسته و خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری آذربایجان با نشان دادن حمایت خود از ایران اعلام کرده که در تحریمهای اعمال شده از سوی کشورهای غربی علیه این کشور مشارکت نخواهد کرد.



علیزاده ضمن انتقاد از برخی اظهارنظرها که آذربایجان را شریک راهبردی آمریکا در منطقه آسیای مرکزی می داند، تاکید کرد: این اظهارنظرها اشتباه است، چرا که آذربایجان بعنوان کشوری مستقل خواهان داشتن روابطی دوستانه و نزدیک با همسایگان خود است و در روابط خود با هر کشوری از جمله آمریکا نیز این موضوع را مد نظر دارد.



این کارشناس مسائل سیاسی آذربایجان در ادامه سخنان خود یادآور شد: باکو پس از کسب استقلال از شوروی، بدنبال یافتن برادر بزرگتری به عنوان جانشین شوروی بود و در راستا به ترکیه نظر داشت، بعدها این دیدگاه در مورد آمریکا و سپس اروپا در بین سیاستمداران ما پیدا شد، اما الهام علی اف اعلام کرده که نیازی به یک برادر بزرگتر نداریم، بلکه نیاز ما داشتن دوستی است که بتوانیم روابط برابر و حقوق یکسانی در مقابل آن داشته باشیم و بتوانیم استقلال خود را در این رابطه حفظ کنیم.



وی با اشاره به اختلافات آذربایجان و ارمنستان در مورد منطقه قره باغ اظهار داشت: اسناد تاریخی نشان می دهد که این منطقه جزو آذربایجان است. منطقه قره باغ طبق اسناد سازمان ملل جزو خاک آذربایجان است و ما ارمنستان را کشوری متجاوز می دانیم.



علیزاده با اشاره به حمایتهای بسیاری از کشورها از جمله ایران از فلسطینیها در موضوع اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی خواستار توجه جامعه جهانی به موضوع اشغال قره باغ توسط ارمنستان شد.

گفتنی است انتخابات پارلمانی آذربایجان روز یکشنبه با شرکت 690 نامزد در 125 حوزه انتخاباتی برگزار شد. نتایج شمارش آرا در بیشتر حوزه های رای گیری نشان می دهد که حزب حاکم اکثریت پارلمان را بدست آورده و الهام علی اف رئیس جمهوری این کشور قدرت خود را تحکیم بخشیده است.



شمارش حدود 90 درصد آرای انتخابات روز یکشنبه نشان می دهد حزب حاکم به رهبری علی اف موسوم به ینی آذربایجان 73 کرسی پارلمان را که در مجموع 125 کرسی دارد در اختیار خواهد گرفت.