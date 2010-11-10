به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کاراته کشورمان روز جمعه بیستم آبان ماه آخرین مرحله تمرینات خود را قبل از اعزام به گوانگجو آغاز می کنند. تیم ملی کاراته در بخش مردان با چهار کاراته کا راهی بازیهای آسیایی خواهد شد که تنها جاسم ویشگاهی نماینده ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

برهمین اساس محمد قاسمی در وزن 55- کیلوگرم در گروهی10 نفره باید برای کسب مدال طلا مبارزه کند. در این وزن نماینده چین تایپه که دوره قبل مدال طلا کسب کرد مهمترین رقیب قاسمی است.

در وزن 60- کیلوگرم امیر مهدیزاده نماینده ایران است. در این وزن 20 کاراته کا ثبت نام کرده اند که نماینده قزاق را باید مهمترین رقیب کاراته کای قمی تیم ملی کشورمان عنوان کرد.

اما جاسم ویشگاهی در وزن 84- کیلوگرم کاری سخت و دشوار پیش رو دارد. در این وزن 16 نفر حضور دارند که نماینده ژاپن ، کویت، قزاقستان و اندونزی مهمترین رقبای او خواهند بود.

آخرین نماینده ایران ذبیح الله پور شیب است. در این وزن 12 نفر حضور دارند که "احمد منیر" از کویت مهمترین رقیب اوست. این کویتی عنوان دار به واسطه نفوذ کویتی ها در داوری مدالهای خوبی در آسیا کسب کرده و در این دوره هم به واطه همین پشتوانه به گوانگجو خواهد امد.

رقابتهای کاراته در بازیهای آسیایی از روز سوم آذرماه در گوانگجو آغاز خواهد شد.