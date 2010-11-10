  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۵

بازیهای آسیایی گوانگجو/

رقابت چهار کاراته‌کای ایران با 50 رقیب آسیایی

رقابت چهار کاراته‌کای ایران با 50 رقیب آسیایی

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سایت رسمی بازیها در چهار وزنی که نمایندگان کاراته کشورمان حضور دارند در مجموع 50 کاراته کا به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کاراته کشورمان روز جمعه بیستم آبان ماه آخرین مرحله تمرینات خود را قبل از اعزام به گوانگجو آغاز می کنند. تیم ملی کاراته در بخش مردان با چهار کاراته کا راهی بازیهای آسیایی خواهد شد که تنها جاسم ویشگاهی نماینده ژاپن را پیش رو خواهد داشت.

برهمین اساس محمد قاسمی در وزن 55- کیلوگرم در گروهی10 نفره باید برای کسب مدال طلا مبارزه کند. در این وزن نماینده چین تایپه که دوره قبل مدال طلا کسب کرد مهمترین رقیب قاسمی است.

در وزن 60- کیلوگرم امیر مهدیزاده نماینده ایران است. در این وزن 20 کاراته کا ثبت نام کرده اند که نماینده قزاق را باید مهمترین رقیب کاراته کای قمی تیم ملی کشورمان عنوان کرد.

اما جاسم ویشگاهی در وزن 84- کیلوگرم کاری سخت و دشوار پیش رو دارد. در این وزن 16 نفر حضور دارند که نماینده ژاپن ، کویت، قزاقستان و اندونزی مهمترین رقبای او خواهند بود.

آخرین نماینده ایران ذبیح الله پور شیب است. در این وزن 12 نفر حضور دارند که "احمد منیر" از کویت مهمترین رقیب اوست. این کویتی عنوان دار به واسطه نفوذ کویتی ها در داوری مدالهای خوبی در آسیا کسب کرده و در این دوره هم به واطه همین پشتوانه به گوانگجو خواهد امد.

رقابتهای کاراته در بازیهای آسیایی از روز سوم آذرماه در گوانگجو آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1188774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها