آمریکا همچنان در راس صادرکنندگان تسلیحات/ اسرائیل بزرگترین خریدار جنگنده

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیمون وزمان" (Siemon Wezeman) نویسنده این گزارش می نویسد: آمریکا بین سال های 2005 تا 2009 تعداد 341 هواپیمای جنگی فروخته که این تعداد بیش از 286 فروندی بوده که در 5 سال قبل از این دوره به فروش رسانده است.

بر اساس این گزارش، روسیه با فروش 219 فروند هواپیما در مکان دوم قرار دارد. فرانسه، چین و سوئد در رتبه های بعدی صدور هواپیمای جنگی هستند.

همچنین بر اساس این گزارش رژیم اسرائیل، امارات عربی متحده و هند بزرگترین خریداران این هواپیماها بوده اند که در مجموع تقریباً یک سوم از تمامی خریدهای تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داده اند.

این مؤسسه همچنین هشدار داده که فروش فزاینده این جت های جنگنده می تواند بخش های زیادی از جهان را بی ثبات کند.

همچنین در این بین هواپیماهای پیشرفته با هزینه ای بالای 40 میلیون دلار فروش قابل ملاحظه ای را در دوره مذکور پنج ساله داشته است. در این دوره در مجموع 995 فروند هواپیمای گرانقیمت به فروش رفته است.

بیش از 50 دولت اقدام به خرید این هواپیماها کرده اند که در این میان سهم رژیم اسرائیل 82 فروند، اردن 36، چین 45، یمن 37 فروند بوده است.