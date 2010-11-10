روابط گرم آنکارا-تهران؛ عامل نگرانی جمهوریخواهان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، پس از تسخیر مجلس نمایندگان آمریکا توسط جمهوریخواهان، اعضای این گروه در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام اقدامات سختگیرانه علیه این کشور در شورای امنیت شدند که این موضوع نشان دهنده شکاف در روابط واشنگتن-آنکارا است.

در همین حال سناتور جمهوریخواه "لیندسی گراهام" با بی اعتنایی به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران مدعی شد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا باید نشان دهد که همه گزینه ها در قبال ایران برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای روی میز است.

این درحالیست که "مورات مرکان" رئیس کمیته شورای روابط خارجی پارلمان ترکیه اظهارات گراهام درباره ایران را به چالش کشید. مرکان که روز سه شنبه به تهران سفر خواهد کرد، گفت: ترکیه به استفاده از رویکرد نرم در قبال ایران ادامه می دهد.

در همین حال سناتور جمهوریخواه "جان مک کین" در اظهاراتی که نشان از نگرانی آشکار وی در خصوص روابط گرم تهران-آنکارا بود، گفت: ترکیه بیشترین نفوذ را در خاورمیانه دارد، ما روابط بسیار نزدیک با این کشور داریم و امیدواریم که قادر به همکاری با یکدیگر در زمینه تحریم ایران باشیم.

همچنین "جوشوآ والکر" دستیار تحقیق در مدرسه "کندی هاروارد" به روزنامه زمان گفت که ایران بزرگترین مسئله میان آمریکا و ترکیه است و تهران دیگر مباحث را تحت الشعاع قرار داده است.

وی افزود: جمهوریخواهان دولت آمریکا را برای حرکت به سوی مسیری مخرب و ویرانگر نه به سوی مسیر همکاری و مشارکت تحت فشار قرار می دهند.

والکر اظهار داشت: کنگره درباره سیاست خارجی آمریکا تصمیم نمی گیرد و اوباما قادر به ایستادگی در برابر این فشارها است، زیرا بسیاری از جمهوریخواهان به سیاست خارجی این کشور علاقمند نیستند و درباره این مسائل اتحاد ندارند.