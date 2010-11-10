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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

15 درصد نانوائیهای گلستان تعطیل می شود

15 درصد نانوائیهای گلستان تعطیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان، توزیع نانوایی در سطح استان را ناصحیح دانست و گفت: همزمان با جرای طرح هدفمندی یارانه ها 15 درصد از نانوائیهای استان که نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند، تعطیل یا حذف می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران در این اداره کل افزود: اکنون به ازای هر 840 نفر گلستانی یک واحد خبازی وجود دارد و در برخی مناطق یک واحد و برخی دیگر حدود 20 نانوایی دارد که توزیع و پراکندگی این واحدها نامناسب است.

وی تعداد واحدهای خبازی استان را دو هزار و 35 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد هزار و 700 نانوایی دولتی و 335 واحد نانوایی بصورت آزادپز هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت مبنی بر اصلاح این پراکندی واحده های خبازی است و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این کار صورت می گیرد.

48 درصد خبازیهای استان روستایی است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان عنوان کرد: اکنون از مجموع واحدهای خبازی استان، 48 درصد در روستاها و بقیه در شهرهای استان فعالیت دارند و 910 روستای استان دارای نانوایی هستند.
 
میرآفتاب تعداد خبازان استان را هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: این افراد تاکنون در دوره های آموزشی مختلفی شرکت کردند.
 
نرخ نان 200 تومان می شود

وی آزادسازی نرخ نان و آرد همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: پیش بینی می شود، قیمت نان پس از آزادسازی قیمت به حدود دو هزار ریال برسد.
 
وی خاطرنشان کرد: در سال 88 بیش از 870 میلیارد ریال صرف نان در گلستان شد که دولت بیش از 560 میلیارد ریال یارانه پرداخت کرده است.

میرآفتاب بیان داشت: ضایعات نان در استان 20 درصد است و بیش از 140 میلیارد ریال در این بخش به ضایعات تبدیل می شود.
کد مطلب 1188782

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