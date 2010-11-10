15 درصد نانوائیهای گلستان تعطیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران در این اداره کل افزود: اکنون به ازای هر 840 نفر گلستانی یک واحد خبازی وجود دارد و در برخی مناطق یک واحد و برخی دیگر حدود 20 نانوایی دارد که توزیع و پراکندگی این واحدها نامناسب است.

وی تعداد واحدهای خبازی استان را دو هزار و 35 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد هزار و 700 نانوایی دولتی و 335 واحد نانوایی بصورت آزادپز هستند.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت مبنی بر اصلاح این پراکندی واحده های خبازی است و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این کار صورت می گیرد.



48 درصد خبازیهای استان روستایی است





مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان عنوان کرد: اکنون از مجموع واحدهای خبازی استان، 48 درصد در روستاها و بقیه در شهرهای استان فعالیت دارند و 910 روستای استان دارای نانوایی هستند.

میرآفتاب تعداد خبازان استان را هشت هزار نفر اعلام کرد و گفت: این افراد تاکنون در دوره های آموزشی مختلفی شرکت کردند.

نرخ نان 200 تومان می شود





وی آزادسازی نرخ نان و آرد همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره و اضافه کرد: پیش بینی می شود، قیمت نان پس از آزادسازی قیمت به حدود دو هزار ریال برسد.

وی خاطرنشان کرد: در سال 88 بیش از 870 میلیارد ریال صرف نان در گلستان شد که دولت بیش از 560 میلیارد ریال یارانه پرداخت کرده است.



میرآفتاب بیان داشت: ضایعات نان در استان 20 درصد است و بیش از 140 میلیارد ریال در این بخش به ضایعات تبدیل می شود.