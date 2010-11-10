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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۵

"اصول موضوعه" بررسی می‌شوند

اصول موضوعه و بنیانهای فلسفی نظریه مجموعه در قالب کتابی که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصول موضوعه بنیانهای ریاضیات به شمار می‌روند و هر دستگاه ریاضی بر پایه آنها بنا می‌شود.

پنه لوپی مدی در این کتاب به بنیانهای فلسفی نظریه مجموعه می‌پردازد. اصول موضوعه مبنای اثبات مسائل و قضایای ریاضی هستند.

ریاضیات مبتنی بر اثبات است و اثبات نیز مبتنی بر اصول موضوعه است. تا اصول موضوعه و بنیانها وجود نداشته باشند صحبت از اثبات و ایجاد نظام ریاضی نمی‌توان داشت.

حدود یک قرن می‌شود که اصول موضوعه نظریه مجموعه این نقش مهم را در ریاضی ایفا می‌کنند. از اینرو بررسی بنیانهای فلسفی آن حائز اهمیت هستند.

نویسنده کتاب پنه لوپی مدی استاد منطق و فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا است. او نویسنده کتاب طبیعت گرایی در ریاضیات و واقعگرایی در ریاضیات است.

این کتاب با عنوان "دفاع از اصول موضوعه: درباره بنیانهای فلسفی نظریه مجموعه" دیماه سال جاری از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.

کد مطلب 1188784

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