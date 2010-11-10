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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۵

لس آنجلس تایمز تحلیل کرد:

اهداف ایران از برگزاری مذاکرات با 1+5 در ترکیه/ ارائه پیشنهاد جدید به تهران

اهداف ایران از برگزاری مذاکرات با 1+5 در ترکیه/ ارائه پیشنهاد جدید به تهران

یک روزنامه غربی با اشاره به در پیش بودن مذاتکرات ایران با کشورهای 1+5 به بررسی اهداف تهران از انتخاب ترکیه به عنوان محل برگزاری این گفتگوها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در این باره می نویسد : پیشنهاد ایران برای برگزاری مذاکرات در ترکیه می تواند تلاش این کشور برای اعمال فشار دیپلماتیک بر واشنگتن و متحدانش باشد.

کارشناسان می گویند که برگزاری مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 در ترکیه که روابط حسنه ای با تهران داشته و از برنامه هسته ای این کشور نیز حمایت می کند می تواند از نگاه دیپلماتیک به نفع ایران باشد.
 
به نوشته این روزنامه، ایران در حالی خواستار برگزاری مذاکرات با 1+5 در ترکیه شده که پیشتر "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری مذاکرات در وین خبر داده بود.
 
هرچند هنوز به طور رسمی اعلام نشده نظر آمریکا و سایر کشورهای حاضر در 1+5 با برگزاری مذاکرات در ترکیه چیست، اما برخی رسانه ها از موافقت طرفین با درخواست ایران خبر می دهند.ایران در حالی خواستار برگزاری مذاکرات در ترکیه شده که ترکها در رای گیری برای اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به آن رای منفی داده بودند.
 
علاوه بر آن ترکیه به همراه برزیل توافقنامه تبادیل سوخت هسته ای را با ایران امضا کرده اند. موردی که تا کنون به اجرا نرسیده و در این میان آمریکا این دو کشور را به تضعیف تلاش های غرب در مورد برنامه هسته ای ایران متهم می کند.
 
بر اساس این گزارش، گفته می شود که آمریکا و سایر کشورهای حاضر در 1+5 تصمیم دارند به ایران پیشنهادی مشابه پیشنهاد سال گذشته در خصوص سوخت راکتور تهران ارائه دهند اما ارسال مقادیر بیشتری از ذخیره سوخت ایران و توقف تولید اورانیوم با غنای 20 درصد در جمهوری اسلامی در آن قید شده است.
کد مطلب 1188785

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