لرستان می تواند به قطب داروهای گیاهی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، اردشیر شیخ آزادی در نخستین کنگره طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: استان لرستان با بهره مندی از مواهب خدادادی عدیده از جمله خاک حاصلخیز، آب زلال و فراوان، هوای چهارفصل و وجود بیش از 150 گونه گیاه داروئی شناخته شده استان لرستان قابلیت تبدیل شدن به قطب مهمی در حوزه داروسازی کشور را دارد.

وی بر ضرورت سرمایه گذاری در راستای توسعه کارخانجات تولید داروهای گیاهی در استان تاکید و خواستار مساعدت مسئولان به منظور استفاده از این ظرفیت عظیم خدادادی در حوزه گیاهان دارویی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین با اشاره به حضور محققین و پژوهشگران و شرکت کنندگان در این همایش علمی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، نخستین کنگره طب سنتی را فرصتی مطلوب برای ارتقا و هم افزایی علمی در این حوزه ارزیابی کرد.

نخستین کنگره طب سنتی، درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان از روز سه شنبه در مرکز استان آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.