حجت‌الاسلام سعید روحانی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مرحله با حضور 350 نفر از ائمه جماعات استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، بوشهر و اصفهان در مجتمع یاوران مهدی‌(عج) قم برگزار می‌شود.



وی گفت: این مرحله از 18 تا 21 آبان‌ماه، به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت که ائمه جماعات در قالب 9 کارگروه و 5 کمیسیون آموزش‌های مختلف را خواهند دید.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم، به سخنران ویژه این دوره اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام دری نجف آبادی امام جمعه اراک، حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز سراسر کشور، حجت الاسلام مهدی طائب استاد حوزه و دانشگاه همچنین حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سخنران ویژه این مرحله هستند.



روحانی در پایان اظهار داشت: ائمه جماعات شرکت کننده در این مرحله نیز با آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار خواهند کرد.