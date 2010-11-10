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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

ائمه جماعات شش استان در قم آموزش می‌بینند

قم - خبرگزاری مهر: مسئول اجرایی اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات سراسر کشور از آغاز مرحله چهارم از اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات سراسر کشور با حضور ائمه جماعات شش استان در قم آغاز به کار کرد.

حجت‌الاسلام سعید روحانی شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مرحله با حضور 350 نفر از  ائمه جماعات استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، بوشهر و اصفهان در مجتمع یاوران مهدی‌(عج) قم برگزار می‌شود.

وی گفت: این مرحله از 18 تا 21 آبان‌ماه، به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت که ائمه جماعات در قالب 9 کارگروه و 5 کمیسیون آموزش‌های مختلف را خواهند دید.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قم، به سخنران ویژه این دوره اشاره کرد و افزود: حجت الاسلام دری نجف آبادی امام جمعه اراک، حجت الاسلام قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز سراسر کشور، حجت الاسلام مهدی طائب استاد حوزه و دانشگاه همچنین حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سخنران ویژه این مرحله هستند.

روحانی در پایان اظهار داشت: ائمه جماعات شرکت کننده در این مرحله نیز با آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 1188789

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