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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۲۴

احمدی نژاد در قزوین:

اندیشه های حکومتی ایران در قزوین شکل گرفته است

اندیشه های حکومتی ایران در قزوین شکل گرفته است

رئیس جمهور با بیان اینکه اندیشه های حکومتی ایران در قزوین شکل گرفته و تجربه شده است، به تشریح برنامه های هفتاد و هشتمین سفر استانی هیئت دولت به این استان پرداخت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قزوین، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در ادامه سومین دور از سفرهای استانی به همراه جمعی از اعضای کابینه وارد قزوین شد و در بدو ورود  به این استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خطه قزوین قطعه ای درخشان از هویت و تاریخ ملت ایران است.

وی افزود: بخش مهمی از میراث فرهنگی و اعتقادی ما و اندیشه های حکومتی ایران در این سرزمین شکل گرفته و تجربه شده است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه معماری قوی و فرهنگ ناب علوی در این سرزمین موج می زند، عنوان کرد: مردم قزوین در طول تاریخ و در سده اخیر به ویژه از انقلاب اسلامی تا به امروز همیشه پیام آور ایمان، مقاومت و ایستادگی بودند.

رئیس جمهور تصریح کرد: علما، اندیشمندان بزرگ و مجاهدان از قزوین به پا خواستند و در خدمت ایران و اندیشه ناب اسلام قرار گرفتند شخصیت هایی که همواره به عنوان الگو باقی خواهند ماند.

وی همچنین در ادامه به تشریح برنامه های هفتاد و هشتمین سفر استانی دولت به استان قزوین پرداخت و یادآور شد: حضور در جلسه خانواده شهدا و ایثارگران، فرهیختگان استان و مدیران استان و همچنین تشکیل کارگروه تخصصی فرهنگ و هنر از جمله برنامه های ما در این سفر است.

وی اضافه کرد: سفر معاونان و وزرا به شهرهای مختلف این استان، بازدید از پروژه ها و همچنین دیدار چهره به چهره با مردم و رفع مشکلات آنها از دیگر برنامه های این سفر می باشد.

احمدی نژاد ادامه داد: همچنین سومین جلسه هیئت دولت دراین استان تشکیل می شود و تصمیماتی برای برطرف کردن موانع، پروژه های ناتمام اتخاذ می شود تا کارها با سرعت و جدیت بیشتری پیش رود.

کد مطلب 1188790

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