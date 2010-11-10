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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

در مازندران؛

1.2 میلیارد ریال سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی پرداخت شد

1.2 میلیارد ریال سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی پرداخت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بانک صنعت و معدن مازندران از پرداخت 1.2 میلیارد ریال سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی معدنی استان در 1.5 سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نور، کمال سهلی شامگاه سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی چمستان نور، شناخت از آخرین وضعیت تولید واحدهای صنعتی ،میزان و چگونگی فعالیت آنها ،بررسی نیازهای نقدینگی ،آشنایی با طرحهای آمایش صنعتی و دلگرمی مدیران کارخانجات را از اهداف بازدید خود اعلام داشت. و

ی کمک و پشتیبانی به واحد های صنعتی و معدنی از طریق ارایه و اعطا ء تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تامین مالی آنها را از اهداف عمده و اصلی بانک تخصصی صنعت و معدن خواند که خوشبختانه بانک صنعت و معدن استان شعبه ساری به استناد آمار و ارقام اعلام شده در این عرصه پیشگام است.

رئیس بانک صنعت و معدن مازندران افزود: پرداخت تسهیلات در قالب کمکهای فنی اعتباری با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، اعطاء وام جهت اکتشاف معدنی، ارائه منابع مالی از محل طرح آمایش صنعتی و معدنی در قالب طرحهای ایجادی و نیمه تمام، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از برنامه های عملیاتی این بانک بوده که در حال اجرا و پیاده سازی است.

سهلی از پرداخت هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه در گردش 1.5 سال گذشته و اعطاء 800 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های نیمه تمام و ایجادی تا پایان مهر 89 به واحد های صنعتی و معدنی خبر داد.

سهلی خاطرنشان کرد: در حد توان در خدمت صنعتگران و معدن داران مازندران هستیم.

قدرت الله صادقی رئیس انجمن صنایع همگن کانی غیر فلزی مازندران اظهار داشت: یکی از 50 بند از برنامه های اصلی و در حال اجرای انجمن ما بازدید از کارخانجات تولیدی عضو و ارزیابی توان تولیدی و بررسی مسائل و مشکلات آنها ، یافتن راهکارها و ارائه مشاوره های لازم جهت برون رفت از این مشکلات است.

صادقی به مشکلات عدیده صنایع  کانی غیرفلزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با رونق مسکن مهر و پروژه های عمرانی دولت نشانه هایی از رشد و افزایش فروش در این واحد ها مشاهده می شود که البته طرح هدفمند سازی یارانه ها نگرانی هایی به وجود آورده که امیدواریم با تمهیدات و سیاست های جبرانی و کارشناسی مناسب و به موقع جلوی فشارها و تنگناهای احتمالی گرفته شود.

رئیس انجمن صنایع همگن کانی غیر فلزی خانه صنعت و معدن مازندران خاطرنشان کرد: مشکل اصلی و فعلی واحدهای تولیدی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بوده که در همین راستا از رئیس بانک صنعت و معدن استان درخواست شده در این بازدید ما را همراهی کنند.

کد مطلب 1188791

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