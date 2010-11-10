بهزیستی تنها امکان نگهداری 20 تا 25 زن خیابانی را دارد

سیدجواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: جلسه ای در کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با معضلات اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، زنان و کودکان خیابانی برگزار و از مسئولان مرتبط مانند نیروی انتظامی تهران بزرگ، وزارت کشور و سازمان بهزیستی دعوت شد تا در مورد دلیل افزایش آسیبها و جرایم اجتماعی پاسخ دهند.

وی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از اوضاع فعلی و آمار معضلات اجتماعی ارایه شد و دستگاهها مشکلات خود را بیان کردند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در این جلسه نیروی انتظامی اعلام کرد که در جمع آوری زنان خیابانی مشکلی نداریم ولی ناجا مکانی برای نگهداری این زنان ندارد و سرو سامان دادن به این زنان بر عهده بهزیستی است ولی بهزیستی این زنان را تحویل نمی گیرد.

وی گفت: از سوی دیگر سازمان بهزیستی اعلام کرد که سالیانه تنها امکان نگهداری 20 تا 25 زن خیابانی را دارد یعنی در صورتی که این سازمان زنان خیابانی جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی را تحویل بگیرد مکانی برای نگهداری آنها ندارد.

زمانی ادامه داد: تنها نگهداری از این زنان راه حل این مشکل نیست چرا که دوباره بعد از خروج از این مکانها به کار خود ادامه می دهند. اغلب این زنان مطلقه هستند و به خاطر امرار معاش دست به این کار می زنند و باید ساز و کاری فراهم شود که این زنان مکانی برای زندگی و شغلی برای درآمدزایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: بر اساس گفته مسئولان با جمع آوری این زنان مشکلی حل نمی شود و باید امکان زندگی سالم را برای آنها فراهم کنیم و بعد از آنها بخواهیم به دنبال این کار نروند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل نیاز به انجام کارهای فرهنگی و قضائی و ایجاد امکانات زندگی سالم برای این زنان است گفت: بسیاری از این زنان اگر فرصت زندگی سالم برایشان فراهم شود تن به این خلافها نمی دهند.

وی با بیان اینکه هر کدام از سازمانهای برای رفع فعالیت در این زمینه مشکل خاص خود را دارند اظهار داشت: نباید در مورد این موضوع توپ را به زمین سازمان و یا دستگاهی بیاندازیم چرا که برای حل آن باید اراده جدی وجود داشته باشد و همه دستگاهها با هم هماهنگ عمل کنند.

زمانی تاکید کرد: در حال حاضر اراده ای برای حل این مشکل در کشور وجود ندارد، هر از گاهی مسئولان مصاحبه هایی را در این زمینه انجام داده و هر کدام مسئولیت را به گردن دیگری می اندازد و بعد از مدتی نیز موضوع فراموش می شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش معضلات اجتماعی در تهران و سایر کلان شهرها به حدی است که نمود واضحی در جامعه پیدا کرده گفت: هنوز نتوانسته ایم به نتیجه واحدی در مورد بهترین ساز و کار برای حل این مشکل برسیم.

وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی مانند زنان خیابانی در شهرستانهای کوچک وجود ندارد و یا اگر هم هست نمودی در جامعه ندارد گفت: زنانی که می خواهند وارد این مسائل شوند خود را از شهرستانهای کوچک به تهران می رسانند و بیشترین نمود این معضل در تهران است.



