به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراقی، رهبران گروه های سیاسی عراق روز گذشته در راستای حل بحران سیاسی این کشور در چارچوب طرح "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق در بغداد دومین نشست خود را برگزار کردند.

"نوری شاویس" معاون نخست وزیر عراق اظهار داشت: حاضران در این نشست درباره 3 موضوع پایبندی به قانون اساسی، توافق و حفظ توازن با یکدیگر توافق کردند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب رؤسای سه گانه طبق جدول زمانی و دستور کار تعیین شده بررسی خواهد شد و احزاب تاکنون مواضع خود را تغییر نداده اند.

شاویس ضمن مثبت توصیف کردن این نشست گفت: رهبران احزاب توافق کردند که در نشست روز پنجشنبه پارلمان (در صورتی که برگزار شود) رؤسای جمهور و پارلمان را انتخاب کنند.

"ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه و "طارق الهاشمی" یکی دیگر از اعضای این فهرست در نشست بغداد حضور نداشتند. در نشست امروز نیز که در بغداد برگزار خواهد شد درباره برگزاری نشست پارلمان یا تاخیر آن گفتگو خواهد شد.

نشست دیروز در منزل مسعود بارزانی در بغداد برگزار شد. نخستین نشست سیاسی رهبران عراقی برای حل بحران سیاسی این کشور روز دوشنبه در اربیل آغاز به کار کرد.

بارزانی اواسط سپتامبر طرح گفتمان سیاسی تمامی احزاب عراقی با هدف خروج از بحران تشکیل دولت جدید مطرح کرده بود. با گذشت بیش از 8 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق تاکنون گروه های سیاسی این کشور نتوانسته اند درباره انتخاب رؤسای سه گانه (نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهور) به توافق برسند.