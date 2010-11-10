فتنه 88 به برکت خون شهدا پشت سر گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار محمد رضا نقدی سه شنبه شب در اجلاسیه کنگره شهدای همدان اظهار داشت: به برکت شهدا سال گذشته، فتنه ای که هیچ امتی نمی توانست سربلند از آن بیرون بیاید، با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

وی با بیان اینکه مادران شهدا زمینه ساز برجسته ترین حماسه تاریخ شدند، افزود: مادران با تپش قلب هایشان فرزندان خود را بدرقه کردند و آن ها را به جبهه فرستادند و سخاوتمندانه فرزندان خود را تقدیم اسلام کردند.

سردار نقدی عظمت حاکمیت اسلام، دین، استقلال و پیشرفت های روز به روز کشور را مدیون شهدا دانست و گفت: شهدا ذخایر عالم بقا و گنجینه های پر باری هستند و یاد و خاطره شهدا در چنین اجتماعاتی زنده می شود.

رئیس سازمان بسیج مستعفان کشور با بیان اینکه ثمره خون استاد مفتح، از دلاوران خطه همدان، وحدت حوزه و دانشگاه است، گفت: همواره باید در راه شهدا قدم برداشت.

فرزند شهید شکری پور نیز با بیان اینکه گذشت زمان روزهای سربلندی ایرانیان را کهنه نمی کند، افزود: با کهنه شدن تقویم ها روزهای سربلندی و افتخار ملت ایران هیچگاه پایان نمی پذیرد و دوران حماسه از دهن مردم پاک نمی شود.

محدثه شکری پور با بیان اینکه دفاع مقدس گستره بزرگی را برای آفریدن عالی ترین صحنه های ایثار و از خود گذشتگی برای رزمندگان ایجاد کرد، گفت: دلاورمردان مرگ را به اسارت خود گرفتند تا طعم آزادی را بین ما تقسیم کنند.

وی با اشاره به اینکه زنان نیز همپای مردان صحنه هایی از ایثار را آفریدند، اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس مادران در دامن خود، رزمندگانی را پرورش دادند که با ایثار و از خودگذشتگی ،دشمن را به زانو درآوردند.

شکری پور با تاکید بر اینکه باید در راستای اهداف والای نظام جمهوری اسلامی و پیروی از راه، روش و منش شهدا به عفت و حجاب خود پایبند باشیم، خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار جان خود امنیت را به کشور هدیه دادند.