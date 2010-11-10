به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "باراک اوباما" در سفر به کره جنوبی در نشست گروه 20 که در سئول برگزار می شود، شرکت می کند.

رئیس جمهوری آمریکا پس از سخنرانی در یک دانشگاه در شهر "دپوک" اندونزی و بازدید از مسجد "استقلال" در شهر جاکارتا به سفر خود به این کشور پایان داد.

هدف سفر 10روزه اوباما به آسیا افزایش همکاریهای اقتصادی میان ایالات متحده و کشورهای آسیایی عنوان شده است. سفر اوباما به کشورهای آسیایی در حالی انجام می شود که نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندوره ای کنگره توانستند اکثریت مجلس نمایندگان را بدست آورند.