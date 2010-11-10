خرید و فروش وکالتی سهام عدالت غیر قانونی اعلام شد

پیمان نوری در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت توزیع سهام عدالت میان مشمولان دریافت آن گفت: تاکنون 42 میلیون نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند و برای 37 میلیون نفر دعوتنامه ارسال شده است، به عبارت دیگر دریافت سهام عدالت این تعداد از افراد محقق شده است.

پاسخ وزارت اقتصاد به مجلس

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به دو گزارش مجلس در مورد نحوه توزیع سهام عدالت و پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به بخشی از این گزارشها افزود: بخشهایی از این گزارشهای مجلس منصفانه و وارد است، بنابراین در این زمینه تعدیلاتی را اعمال کرده ایم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات سازمان خصوصی سازی برای بخشهای مختلف سهام عدالت نظیر آسیب شناسی و غیره اظهار داشت: سازمان دارای دغدغه هایی در این زمینه است، بخشی از این نگرانی ها مربوط به گروههای ذی نفعی می شود که تاکنون نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند.

نوری با بیان اینکه علاوه بر سهام عدالتی که سازمان تاکنون برای 42 میلیون نفر مشمول در نظر گرفته است، ممکن است که گروه جدید دیگری برای دریافت سهام عدالت معرفی شوند، افزود: پیگیری های لازم برای افزودن یک دهک دیگر به دهکهای شناسایی شده در دستور کار قرار گرفته است.

دغدغه های سهام عدالت

وی در بیان موضوع دیگری که باعث نگرانی در سازمان در این زمینه شده است، گفت: کار بزرگی همچون اجرای برنامه توزیع سهام عدالت را با چند حرکت ظریف می توانستیم بسیار بهتر از این انجام دهیم، متاسفانه موضوع فرهنگ سازی برای سهام عدالت به درستی انجام نشد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی عنوان کرد: بهتر بود به برگه سهام عدالت یک برگه دیگر ضمیمه می شد با این مضمون ساده که حقوق فرد دریافت کننده سهام عدالت مترصد بر چه مصلحتی است و چه مراقبتهایی باید نسبت به آن صورت گیرد، این ضمیمه می توانست فرد را نسبت به پیامدهای فروش وکالتی آگاه کند، اما هیچیک از این اقدامات صورت نگرفته است.

درخواست از وزارت اقتصاد

وی از درخواست سازمان خصوصی سازی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه و تائیدیه شفاهی وزیر اقتصاد خبرداد و اظهارداشت: بر این اساس قرار است پس از رسمیت یافتن و شکل گیری کانونهای سهام عدالت که در حال حاضر در شرف تاسیس است، در استانهای کشور و برخی از نقاط که بیشتر این مسائل نمود دارد، حضور یافته و در سمینارهایی مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کنیم.

نوری همچنین موضوع دیگر را نگرانی صنایعی که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت واگذار شده است، ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه صنایع به سود اهمیت می دهند، ممکن است که در صورت عدم وجود مکانیزمهای لازم توسعه و ادامه حیات آنها با خطر مواجه شود، سهامداران تنها به سود توجه دارند، اما باید در کنار آن به موضوع توسعه و گسترش صنعت هم توجه کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: موارد مذکور دغدغه هایی است که در حال آسیب شناسی است و به موقع هم باید تمهیدات لازم برای این کار وزین صورت گیرد تا خدشه ای به آن وارد نشود و یا حلاوتش از بین نرود.

شناسایی 19 گروه

وی از شناسایی 19 گروه مشمول دریافت سهام عدالت خبرداد و افزود: قرار است گروه کارگران ساختمانی هم به آنها افزوده شود. برخی از گروهها خود را مستحق دریافت سهام عدالت می دانند، این در حالی است که به آنها سهام عدالت واگذار نشده است.

نوری اضافه کرد: 4 الی 5 میلیون نفر دیگر که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، هنوز سهامی دریافت نکرده اند که تمهیدات لازم برای این عده از افراد اندیشیده شده است. بخشی از دعوتنامه های37 میلیون نفر به دلیل تکراری بودن و اینکه در گروههای دیگری سهام دریافت کرده بودند، عودت داده شده است، به عبارت دیگر بخشی به صورت مضاعف اتفاق افتاده است.

وی از ارائه درخواست برای افزایش یک دهک دیگر به دهکهای مشمول دریافت سهام عدالت خبرداد و تاکید کرد که تا پایان امسال کار واگذاری سهام عدالت به اتمام خواهد رسید.

خرید و فروش سهام عدالت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد خرید و فروش سهام عدالت در بورس گفت: در حال حاضر سهام عدالت خرید و فروش نمی شود، اما فرد دارنده سهام تا زمانیکه مابه ازاء سهام را از سود پرداخت نکند، نمی تواند عمل واگذاری را انجام دهد، زیرا بخش عمده ای از این سهام در آینده ای نزدیک ارزش قابل توجهی خواهد یافت.

وی یادآور شد: اگر فرهنگ سازی صورت نگیرد، افرادی که دارای تمکن مالی هستند با پیشنهاداتی به افراد دارنده سهام عدالت و عنوان این مطالب که در حال حاضر این سهام نفعی ندارد و مواردی اینچنینی، سهام عدالت را از افراد دارنده آن به صورت وکالت بلاعزل خریداری می کنند که این کار خلاف قانون است.

نوری با بیان اینکه مطمئنا بعد از مدتی این روابط فی مابین مردم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که باید آن را حل و فصل کنیم، افزود: اگر در برخی موارد دقتهای حرفه ای را انجام دهیم، دیگر لازم نیست که نگرانی داشته باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی از ابلاغ دستورالعملی به دفترخانه ها مبنی بر غیر قانونی بودن خرید و فروش وکالتی سهام عدالت خبرداد و خاطرنشان کرد: دفترخانه ها موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.