زمینه های مورد علاقه ایران و لبنان در حوزه کارگری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، کریم صادق زاده در جریان این سفر و در دیدار با "هاشم سلهب" رئیس اتحادیه کارگران حزب الله لبنان، با اشاره به مواضع مشترک و دیدگاه مسئولان عالی رتبه دو کشور گفت: ایران و لبنان هر دو در یک جبهه مشترک با استکبار و اسرائیل غاصب مبارزه می‌کنند و همین امر، لزوم ارتباطات میان تشکلات کارگری دو کشور را به عنوان یکی از بدنه‌های اصلی جامعه بیش از پیش با اهمیت می‌کند.

وی به سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان اشاره کرد و گفت: این سفر که با استقبال گسترده مردم و مسئولان لبنانی همراه بود، بازتاب گسترده ای در میان کشورهای منطقه داشت و اشتراکات دو کشور برادر و مسلمان ایران و لبنان را به خوبی نشان داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه بررسی ابعاد این سفر لزوم گسترش تعاملات میان دو کشور در حوزه های مختلف را ضروری تر می کند، خاطرنشان کرد: سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان به دشمنان نشان داد که دو کشور از بسترهای خوبی برای همکاری برخوردارند.

وی با ارائه گزارشی از فعالیت های خانه کارگر آذربایجان شرقی، نقش مثبت این مجموعه در گسترش ارتباطات کارگران ایران و لبنان را تشریح کرد و افزود: خانه کارگر با تلاش در جهت خودکفایی و استقلال و قطع کامل وابستگی به بیگانگان و جلوگیری از غارت و اتلاف منابع طبیعی و نیروی کار کشور کوشش می کند تا جایگاه نیروی کار در ایران اسلامی به مرتبه شایسته خود برسد.

صادق زاده، دفاع از آزادی های انسانی و ارزش آفرین را از اولویت های کاری خانه کارگر خواند و گفت: ریشه کردن فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار و نفی هرگونه استعمار و استقرار نظام اقتصاد اسلامی از جمله اهداف کلان این نهاد کارگری است.

وی اظهار داشت: حمایت از توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان به ویژه کارگران مسلمان و کمک به محرومان و مستضعفان جهان، پشتیبانی همه جانبه از مبارزه ملت های مستضعفی که در راه حق و آزادی مبارزه می کنند و نیز حمایت از حرکت های حق طلبانه کارگران مستضعف جهان از جمله سیاست های کاری خانه کارگر به شمار می آید.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی، توسعه و تحکیم روابط برادرانه با تشکل های اسلامی دیگر، مبارزه علیه کفر و استکبار جهانی، نژادپرستی، صهیونیسم و حامیان آن ها در سراسر جهان از دیگر اولویت های خانه کارگر است که با توجه به روابط خوب دولت ها و مواضع مشترک، بستر مناسبی برای ارتباط خوب و سالم بین اتحادیه های کارگری لبنان به ویژه حزب الله و ایران به وجود آمده است.

گسترش همکاری با اتحادیه های کارگری دنیا از اهداف خانه کارگر است

صادق زاده، با بیان اینکه همکاری گسترش و ارتباطات با اتحادیه های بزرگ کارگری در چارچوب اهداف عالیه خانه کارگر در تمام زمینه ها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: با برگزاری جلسات مشترک میان دست اندرکاران تشکلات کارگری آذربایجان شرقی با نهادهای کارگری کشور لبنان و تبادل دیدگاه های طرفین می‌توان گام‌ موثری در جهت پیشرفت صنعت، رفاه و آسایش کارگران برداشت و از تجارب یکدیگر بهره گرفت.

تعامل ایران و لبنان در مسایل کارگری می تواند الگوی سایر کشورها باشد

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه گسترش تبادلات میان دو کشور به ویژه در عرصه کارگری می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای مسلمان باشد، افزود: هم اکنون نقش احزاب، گروه‌ها و تشکلات و استقلال و فعالیت چشمگیر آنان در تمامی جوامع شناخته شده است و باید دو کشور مسلمان ایران و لبنان از این پتانسیل بیش از گذشته بهره گیرند.

این مقام مسئول با اشاره به حساسیت منطقه خاورمیانه به ویژه لبنان و فلسطین اظهار داشت: گرچه برادران مسلمان لبنان و فلسطین در خط مقدم نبرد با استکبار جهانی و صهیونیسم قرار دارند اما برادران دینی شما نیز در ایران طی سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با انواع توطئه‌ها و شیطنت‌های آمریکا و اسرائیل مواجه بوده و در این راه شهدای زیادی را تقدیم اسلام نموده است.

وی افزود: ملت مسلمان و انقلابی ایران با وجود مشکلات مختلف و روبرو شدن با انواع تحریم‌های اقتصادی توانسته شهرها و مناطق وسیعی را که در جریان هشت سال جنگ تحمیلی تخریب شده بود را بازسازی کند.

صادق زاده، با اشاره حرکت روبه رشد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر گفت: امروز ملت ایران اسلامی با اراده قوی خود به ویژه تلاش دانشمندان جوان و کارگران سختکوش به مرز استقلال اقتصادی و خودکفایی در تمام زمینه‌ها رسیده است.

دفاع کارگران ایران از آرمان های حزب الله وظیفه ملی است

صادق‌زاده، با بیان اینکه کارگران ایرانی همواره از آرمان های حزب الله لبنان به عنوان یک وظیفه ملی حمایت کرده و می کنند، یادآور شد: ملت ایران و ملت لبنان در یک جبهه واحد مبارزه با استکبار جهانی قرار دارند و در این راه با هدف سربلندی اسلام و مسلمین گام بر می دارند.

این پیشکسوت جامعه کارگری کشورمان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: رژیم غاصب اسرائیل از زمان تولد نامشروع خود نسبت به مردم مسلمان منطقه جفا نموده و به یاری خداوند متعال و به همت مردم منطقه به جزای اعمال خود خواهد رسید.

صادق زاده، برپایی این نشست را جهت همبستگی با کارگران لبنان و حمایت از مواضع استکبارستیزانه آنان ارزیابی کرد و گفت: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل تجارب، آماده برگزاری و تداوم این نشست هاست و از اتحادیه کارگران حزب الله لبنان برای حضور در آذربایجان شرقی و تبریز دعوت می کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی گفت: همکاری و گسترش ارتباطات با اتحادیه‌های کارگری به ویژه کشورهای مسلمان از جمله برنامه‌های خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران است و برپایی اردوی آموزشی کارگران جوان آذربایجان شرقی در لبنان در همین راستاست.

لبنان آماده افزایش همکاری های کارگری با ایران است

در ادامه این نشست، "هاشم سلهب"رئیس اتحادیه کارگران حزب الله لبنان نیز طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور هیئت کارگری آذربایجان شرقی در بیروت، مواضع اصولی دولت و ملت ایران به ویژه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان را قابل تقدیر دانست و آمادگی این کشور را برای افزایش همکاری های دو جانبه در حوزه مسایل کارگری اعلام کرد.

وی گفت: پیروزی های پی درپی حزب‌الله لبنان در مقابله با رژیم اشغالگر قدس یکی از ثمرات و برکات رهبری حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به عنوان ولی امر مسلمین جهان است.

رئیس اتحادیه کارگران حزب الله لبنان تصریح کرد: خاورمیانه و لبنان جای آمریکا و اسرائیل نیست و دشمنان باید بدانند گام‌های حزب الله با پشتیبانی مردم مسلمان منطقه در مسیر پیروزی بر رژیم صهیونیستی استوارتر می شود.

وی گفت: خواسته بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران مبنی بر بیرون راندن صهیونیست ها از لبنان به همت حزب الله، در سال 2000 محقق شد و اکنون، امروز حزب الله در اجرای رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه ای برای اضمحلال دولت غاصب اسرائیل به مبارزه خود ادامه ‌داده و معتقد است به زودی بر دشمن پیروز خواهد شد.

سلهب، با بیان اینکه حزب‌الله لبنان به تاسی از آرمان شهدا و رهبران خود به مبارزه بی‌امان با صهیونیسم و استبداد ادامه می‌دهد، افزود: براساس وعده قرآن کریم پیروزی از آن ماست و ما این راه را به یاری مردم و سربازان لبنان ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مسائل کارگری لبنان فعالیت‌های حزب‌الله لبنان در این زمینه را تشریح کرد و گفت: در سال 1995 میلادی اتحادیه کارگری حزب الله لبنان ایجاد شد و هم اکنون یک دفتر در اتحادیه کارگری دارد و به مصالح مردم کشور و کارگران اعتقاد راسخ دارد و به موازات ساماندهی تشکیلات خود با سایر تشکلات کارگری نیز همراهی می کند.

به گفته وی، حزب‌الله لبنان 63 تشکل در هشت زمینه در حوزه های مختلف کارگری را تشکیل داده است و در این راستا از همه فرصت‌ها، امکانات و افراد مرتبط با جامعه کارگری برای تحقق اهداف خود استفاده می‌کند.

"سلهب" ایجاد ارتباط با اتحادیه‌های کارگری داخل کشور لبنان و همچنین ممالک عربی و سایر نقاط جهان از جمله کشورهای بحرین، تونس، اتحادیه کشاورزان فرانسه و اتحادیه کشاورزان جهان عرب را از جمله فعالیت‌های اتحادیه کارگری حزب‌الله لبنان عنوان کرد و با اشاره به ارتباطات با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: ما این تشکل را از اتحادیه کارگران حزب‌الله لبنان جدا نمی‌دانیم و همواره به خاطر مساعدت‌هایی که در همه موارد داشته و همچنین به جهت روابط صمیمانه و رو به گسترش که با تشکل‌های کارگری کشورهای عربی دارد آنان را ستایش می کنیم.

در طول حضور هیئت 100نفره جمعیت کارگران جوان آذربایجان وابسته به خانه کارگر آذربایجان شرقی در لبنان، شرکت کنندگان در نشست های جداگانه و تخصصی با اعضای جوانان اتحادیه کارگران این کشور شرکت کردند.

خانه کارگر آذربایجان شرقی هر سال اردوهای زیارتی، سیاحتی و تفریحی داخلی و هر سال یک اردو در خارج از کشور برگزار می کند که امسال کشورهای سوریه و لبنان به خاطر موقعیت زیارتی، سیاحتی و آموزشی شان انتخاب شدند.

سفر نخست فعالان جامعه کارگری و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در سال 2006 و سفر دوم در قالب تشکلات کارگری شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران آذربایجان شرقی در سال 2008 و سومین سفر در قالب اتحادیه کارگران جوان آذربایجان تحت پوشش خانه کارگر انجام پذیرفت.