حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهلت ثبت نام در این آزمون قابل تمدید نیست گفت: داوطلبان باید تا پایان امروز نسبت به ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند.

وی افزود: سال گذشته 766 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام کرده بودند که این آمار در کنکور امسال سیر صعودی داشته است به طوریکه تا امروز نزدیک به 750 هزار نفر فرم ثبت نام را تکمیل و از این تعداد 62 هزار نفر علاقه مندی خود را در رشته دوم علاوه بر رشته اصلی اعلام کرده اند.

معاون سازمان سنجش گفت: پیش بینی می شود تا پایان امروز آمار ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد به 800 هزار نفر برسد.