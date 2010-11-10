رتبه ایران در سه رشته مهندسی/ ایران همتراز با کشورهای توسعه ‌یافته

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مطالعه درباره تولیدات علمی ایران نشان می دهد که دانشمندان ایرانی در سال های اخیر در عرصه های بین الملی حضوری پربار دارند اکنون دانشمندان ایرانی خود راه را برای رسیدن به مرزهای دانش و جبهه های تحقیق گشوده اند و نشر مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده و برای این مسیر بازگشتی وجود ندارد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اضافه کرد: بستر سازی و آماده کردن زمینه های تولید علم که سیاستی است با اهمیت که توسط وزارت علوم و بهداشت و نیز دانشگاه آزاد اسلامی اتخاذ شده است دانشگاهها و مراکز تحقیاتی کشور را بر آن داشته است که با پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی چرخه تولید علم را در کشور توسعه بخشند.

وی اظهار داشت: از تمام فعالیت های علمی دانشمندان ایرانی که حتی با هدف کاربردی کردن علم تحقیق و پژوهش می کنند و مورد اخیر به شدت توسط دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود استادان و پژوهشگران مقالاتی را در مجلات معتبر بین المللی به چاپ می رسانند که باعث اعتلای ایران و مطرح شدن دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور در عرصه های جهانی می شود.

مهراد گفت: دانشمندان ایرانی در بسیاری از رشته های موضوعی موفق اند و رتبه علم ایران در رشته های مورد مطالعه حکایت از توانمندی و قابلیت های پژوهشگران ایرانی دارد.

وضعیت تولید علم ایران در سه رشته

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با تشریح رتبه علمی ایران در برخی رشته های تحصیلی گفت: ایران در رشته مهندسی شیمی در سال 1388 رتبه 11 جهان را به دست آورده است کشورمان با تولید 610 مقاله در بین 119 کشور توانسته قبل از ترکیه ( 606 مقاله )، روسیه (602 مقاله ) و لهستان (576 مقاله ) به این مقام دسترسی پیدا کند. پیش از ایران کشورهای چین، آمریکا، آلمان، هندوستان، ژاپن، کره، فرانسه، اسپانیا، کانادا و انگلستان به ترتیب با تولید 3495 مقاله ، 3059 مقاله، 1140، 1127، 1113، 1032، 978، 878، 867 و 816 مقاله رتبه اول تا دهم جهان را کسب کنند.

وی درباره فعالیت های علمی انتشاراتی دانشمندان ایرانی در رشته مهندسی صنعتی ( تولیدی ) گفت: در این رشته نیز جایگاه ایران با تولید 170 مقاله در سال 1388 در بین 76 کشور که در این حوزه مقاله علمی به چاپ رسانیده اند یازدهم است.

مهراد گفت: کشورهای ترکیه با 141 مقاله ، ایتالیا با 140 مقاله و استرالیا با 110 مقاله بعد از ایران قرار دارند کشورهایی که در رشته مهندسی صنعتی رتبه های اول تا دهم را به دست آورده اند عبارتند از: آمریکا با 942 (7/17 درصد) چین با 650 (2/12 درصد)، ژاپن با 389 (3/7 درصد)، تایوان با 304 (7/5 درصد)، هندوستان با 294 (5/5 درصد)، انگلستان با 285 (4/5 درصد)، آلمان با 189 (6/3 درصد) و فرانسه با 184 مقاله (5/3 درصد) . سهم تولید علم ایران در رشته مهندسی صنعتی (2/3 درصد) است.

وی با اشاره به وضعیت رشته مهندسی مکانیک اظهار داشت: در این رشته تعداد کل کشورهای دارای مدرک 103 کشور است. ایران با تلاش دانشمندان خود جایگاه 12 جهان را از نظر تولید علم در این رشته به خود اختصاص داده است.

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشمندان ایرانی در سال 1388 با تولید 389 مقاله در رشته مهندسی مکانیک 4/2 درصد از مجموع تولیدات علمی این حوزه را به چاپ سپرده اند. اسپانیا با تولید 331 و ترکیه با 290 مقاله بعد از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

وی افزود: آمریکا، چین، ژاپن، انگلستان و کره جنوبی کشورهایی هستند که به ترتیب تولید 2954 مقاله، 1929، 956 ، 951 ، و 906 مقاله رتبه های اول تا پنجم جهان را به خود اختصاص داده اند. سپس فرانسه، هندوستان ، کانادا، آلمان، تایوان و ایتالیا هر کدام به ترتیب با انتشار 750 ، 698 ، 611 ، 581 ، 542 و 519 مقاله موفق شده اند تا رتبه های ششم تا یازدهم را از آن خود کنند.

ایران همتراز با کشورهای توسعه یافته در تولید علم

مهراد به مهر گفت: نگاه اجمالی به رتبه های ایران در سه رشته ای که وضعیت تولید علم در کشورهای دارای مدرک در پایگاه مؤسسه اطلاعات علمی را نشان می دهد مشخص می سازد که ایران هم تراز با کشورهای توسعه یافته در عرصه های تولید علم گام بر می دارد.

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تفاوت های موجود به سابقه و قدمت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در کشورهای یاد شده مربوط می شود.

وی اظهار داشت: در بین کشورهای در حال توسعه تنها هندوستان، کره جنوبی، ترکیه، لهستان، برزیل و تایوان توانسته اند مانند ایران در بین 10-12 کشور اول تولید کننده علم در جهان حضور خود را به اثبات برسانند.

مهراد گفت: حضور ایران در بین این کشورها و کسب مرتبه های بالاتر از حیث تولید علم با وضعیت موجود و آنچه امروز در دانشگاهها و پژوهشگاهها مشاهده می کنیم درخور توجه است و اطمینان دارم نگاه عالمانه دانشمندان ایرانی به توسعه همه جانبه کشور، جایگاه ایران را در این نوع رتبه ها در زمان های کوتاه ارتقاء خواهد بخشید.