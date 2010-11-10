ثبت نام برای آموزش صنایع ‌دستی در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در راستای اهداف دولت و اجرایی کردن اصل 44 آموزش‌های عمومی (کوتاه مدت) رشته‌های صنایع‌دستی استان را در سال 1389 به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی افزود: در حال حاضر برنامه‌ریزی لازم برای آموزش‌ رشته‌های صنایع ‌دستی در 15 رشته و 14 شهرستان و روستاهای تابعه صورت گرفته است.

سپهر ادامه داد:علاقمندان در رشته‌های معرق، منبت، نازک‌کاری چوب، سفالگری، ساخت سازهای سنتی، گلیم‌بافی، گیوه‌بافی، تذهیب، طراحی سنتی، مینیاتور، قلمزنی، سرمه‌دوزی، سراجی سنتی، موزائیک سنگ، پاپیه ماشه در دوره پیشرفته و در شهرستان‌های کرمانشاه، پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث باباجانی، گیلانغرب، اسلام‌آباد، سرپل ذهاب، دالاهو، قصر شیرین، هرسین، صحنه، کنگاور، سنقر کلیایی و روستاها و بخش‌های تابعه به تعداد هزار نفر آموزش خواهند دید.

وی با بیان اینکه واگذاری آموزش پس از انجام مراحل قانونی و برگزاری مناقصه انجام شده است اظهار داشت : برای اجرایی کردن این مهم آموزش‌های صنایع‌دستی در مقطع پیشرفته انجام می‌شود که امید است با همکاری بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی این آموزش‌ها بهینه شوند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه آموزش‌های صنایع‌دستی برای علاقمندان به صورت مجانی است یادآور شد: کلاس‌ها به شیوه انجام کار عملی و تئوری برگزار می‌شود و از استادان با تجربه برای آموزش استفاده می‌شود.