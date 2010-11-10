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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۶

خبر فوری/

صهیونیستها دبیر مجلس قانونگذاری فلسطین را ربودند

صهیونیستها دبیر مجلس قانونگذاری فلسطین را ربودند

شبکه تلویزیونی الجزیره از ربودن دبیر مجلس قانونگذاری فلسطین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی "محمود الرمحی" دبیر مجلس قانونگذاری فلسطین را ربودند.

رمحی از رهبران جنبش حماس به شمار می رود. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 1188815

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