9 نکته مهم وزیر بهداشت درباره انحلال دانشگاه / اطلاع رسانی خوبی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی با تشریح دلایل انتقال بخشهای آموزش و پژوهشی و همچنین بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق به دو دانشگاه دیگر در شهر تهران افزود: در ادغام تمامی امکانات درمانی و بهداشتی که به دانشگاه "ایران" تعلق داشت به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل شده که این موضوع شامل تجهیزات و امکانات، مراکز بهداشتی، پایگاه های اورژانس، مراکز درمانی و مراکز بهداشتی می شود.

امکانات درمانی و بهداشتی دانشگاه "ایران" به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل شد

وی افزود: در واقع مراکز شمال، شرق، جنوب و شمال تهران ساماندهی شده است و با همان امکانات و نیروی انسانی که در آن وجود داشته، منتقل و کاهشی از نظر نیروی انسانی نداشته است.

وزیر بهداشت یادآور شد: دلیل اینکه آموزش به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل نشد این است که این دانشگاه در 6 سال اخیر در حال پیاده سازی آموزش پزشکی به روش رفورم (اصلاحات) است. در واقع تافته جدا بافته است و در حال حاضر هم هیچ دانشجویی را نمی توان به این دانشگاه منتقل یا میهمان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در آموزش پزشکی که در سایر دانشگاههای کشور تدریس می شود، دانشجو بخش به بخش پیش می رود و مطالب را می آموزد اما دانشجوی پزشکی در رفورم موضع به موضع پیش می رود، رفورم یک کار جدیدی است که در دنیا نیز به تازگی در حال انجام است و از همین رو هیچ دانشجوی پزشکی نمی تواند به شهیدبهشتی منتقل شود. ما مجبور بودیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق را به تهران منتقل کنیم چون آموزش این دو دانشگاه با یکدیگر همخوانی دارد.

وحیددستجردی با اشاره به روند ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در دو دانشگاه دیگر گفت: وقتی پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" به استان البرز مطرح شد. به این ترتیب اساتید، مراکز آموزشی و مراکز درمانی نیز باید انتقال پیدا می کردند که این پیشنهاد اصلاح شد.

پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" در وزارت بهداشت اصلاح شد

وی اظهار داشت: با توجه به تشکیل شبکه مستقل بهداشت و درمان البرز، کاسته شدن بیش از دو میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق، تردد 1800 کارمند این دانشگاه از کرج به تهران به صورت روزانه، نظر ما این بود که دانشکده علوم پزشکی کرج بماند، دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به کرج منتقل نشود بلکه بخش شبکه زیر نظر علوم پزشکی کرج بماند و کارمندانی که مایل به انتقال هستند هم در کرج کار خود را ادامه دهند.

وزیر بهداشت ادامه داد: از سوی دیگر ساماندهی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه علم و فناوری در شهر تهران نیز اولویت دیگر ما بود از همین رو بر روی پیشنهاد معاونت توسعه ریاست جمهوری کار کارشناسی شد و قصد این بود که این موضوع در سطح شهر تهران ساماندهی شود.

ردیف دیدگاه وزیر بهداشت درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران 1 پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" به استان البرز مطرح شد که به این ترتیب اساتید، مراکز آموزشی و درمانی باید انتقال پیدا می کردند که این پیشنهاد اصلاح شد 2 ساماندهی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه علم و فناوری در شهر تهران نیز اولویت دیگر ما بود از همین رو بر روی پیشنهاد معاونت توسعه ریاست جمهوری کار کارشناسی شد و قصد این بود که این موضوع در سطح شهر تهران ساماندهی شود 3 شورای گسترش وزارت بهداشت بالاترین مرجع ادغام گسترش و انحلال دانشگاهها است و با پیشنهاد وزیر و تصویب شورا این ادغام می تواند صورت گیرد 4 دانشگاههای علوم پزشکی مصوب شورای گسترش هستند و این شورا درباره آنها تصمیم می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس ندارند 5 تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی موجب بروز ناهمخوانی می شد که نکات منفی خود را در زمان بروز حادثه ای نشان می داد که این امر اصلاح شد 6 محل آموزش کلاسها و زندگی دانشجویان در خوابگاهها تغییری نمی کند و مدارک فارغ التحصیلی با عنوان تهران ارائه می شود 7 ادغام دانشگاه "ایران" تحول و کار بزرگی است که باید از ثمرات آن استفاده کنیم 8 دلیل اینکه آموزش به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل نشد این است که این دانشگاه در حال پیاده سازی آموزش پزشکی به روش رفورم است 9 برخی اعتراض دارند و دلیل آن این است که اطلاع رسانی خوب و کافی نکرده بودیم که امیدواریم در آینده با برگزاری جلسات متعدد این نگرانی ها رفع شود

قانونی بودن روال ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق

وی درباره قانونی بودن روال ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق تاکید کرد: شورای گسترش وزارت بهداشت بالاترین مرجع ادغام گسترش و انحلال دانشگاهها است و با پیشنهاد وزیر و تصویب اعضای شورا این ادغام می تواند صورت گیرد. دانشگاههای علوم پزشکی مصوب شورای گسترش هستند و این شورا درباره آنها تصمیم می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس ندارند چرا که از سوی مجلس مصوب نشده اند.

تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران از سال 72 موجب بروز ناهمخوانی هایی شده بود

وحیددستجردی با اشاره به بررسی ادغام از دو منظر ساماندهی بهداشت و درمان تهران و همچنین توسعه علم و فناوری گفت: از سال 72 بهداری تهران منحل شده بود و تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران موجب بروز ناهمخوانی هایی می شد که این اتفاقات در زمان بروز حادثه ای برای یک فرد خود را نشان می داد.

وی گفت: در واقع در شهر تهران به دلیل این نوع تقسیم بندی، سامان مناسبی نداشتیم و نظارت بر بیمارستانهای خصوصی، دولتی، داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی به دلیل محل قرارگیری این سه دانشگاه هماهنگ نبود و ما با این ادغام توانستیم که شبکه بهداشت و درمان تهران را به شهیدبهشتی واگذار کنیم و مسئولیت بزرگ ما در بهداشت و درمان کلانشهر تهران ساماندهی شود.

وزیر بهداشت با اشاره به الزامات وزارت بهداشت برای اول شدن در منطقه بر اساس سند چشم انداز گفت: ما بر اساس سند چشم انداز، افق 1404 و نقشه جامع علمی کشور باید به رتبه اول منطقه در سال 1404 برسیم و الهام بخش جهان اسلام باشیم. در این مسیر باید از راههای مختلفی استفاده کنیم که یکی از این راهها راه میانبر است. تجمیع نیروها، امکانات و هم افزایی دانشگاهها میانبری است که باید استفاده کرد.

مراکز تحقیقاتی به پژوهشکده ها و پژوهشگاهها بدل می شوند

وی درباره فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه ادغام شده ایران گفت: مراکز تحقیقاتی همکاری خود را همچون گذشته ادامه می دهند می توان با آنها پژوهشکده ها و پژوهشگاهها ایجاد کرد. در مورد دانشکده ها نیز با توجه به اینکه دو برنامه آموزشی از ابتدای سال تحصیلی در این دانشکده ها برنامه ریزی شده، این مراکز بدون تغییر به کار خود ادامه می دهند.

وحیددستجردی افزود: برای آینده کارگروهی تشکیل می شود تا برنامه ریزی واحدی برای دانشکده ها صورت گیرد، در حال حاضر هم تقریباً همه در مدیریت ها تثبیت شده اند و کسانی که در پستهای موازی دانشکده ها بودند به قائم مقام همان دانشکده ها منصوب شدند. از سوی دیگر محل آموزش کلاسها و محل زندگی دانشجویان در خوابگاهها هیچ تغییری نخواهد کرد و مدارک فارغ التحصیلی نیز با عنوان تهران ارائه شده و به هیچ وجه محرومیتی از امکانات در میان نخواهد بود.

تشکیل کارگروه در آینده برای برنامه ریزی واحدی در دانشکده ها

وی از اساتید، کارکنان و دانشجویان که همکاری خوبی داشته اند تشکر کرد و یادآور شد: برخی موارد هم اعتراض داشته اند که اطلاع رسانی خوب و کافی نکرده بودیم که امیدواریم در آینده با برگزاری جلسات متعدد این نگرانی ها رفع شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ادغام دانشگاه "ایران" تحول و کار بزرگی است که باید از ثمرات آن استفاده کنیم و کارکنان ستادی و بیمارستانها نیز با قوت به کار خود ادامه دهند و افرادی هم که از کرج می آیند می توانند درخواست انتقال خود را ارائه دهند و معاونت توسعه ریاست جمهوری نیز قول همکاری برای ایجاد پست های مناسب در کرج داده اند.

تجربه ادغام در سایر کشورهای دنیا

وی با اشاره به تجربه ادغام در سایر کشورهای دنیا گفت: ادغام به توسعه علم و فناوری می انجامد در دنیا نیز دانشگاههایی در کشورهای ایرلند، دانمارک، انگلیس، هند، چین و آمریکا با ادغام توانسته اند هم افزایی علمی ایجاد کنند.