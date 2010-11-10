حضور چهار تیم ایرانی در فینال قهرمانی آسیا / استقلال رکورددار است

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون هفت بار تیم‌های ایرانی به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌ها و لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده اند. استقلال (4 بار)، پاس تهران و سپاهان اصفهان (یک بار) فینالیست‌های ایرانی مهمترین پیکارهای باشگاهی در قاره کهن هستند.

تاج؛ اولین فینالیست و قهرمان ایرانی آسیا

تیم فوتبال تاج (استقلال) در سال 1970 توانست جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا را بدست آورد. این تیم در دیدار نهایی با نتیجه 2 بریک از سد تیم "هاپوئل تل آویو" رژیم اشغالگر قدس گذشت و بدین ترتیب اولین تیم ایرانی شد که عنوان قهرمانی پیکارهای باشگاهی قاره کهن را از آن خود کرد.

استقلال بازهم قهرمان شد

تاج که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی به "استقلال" تغییر نام داد، اولین تیم ایرانی بود که حضور در دیدار نهایی جام باشگاه‌های آسیا را تجربه کرد و عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. آبی پوشان تهرانی در فصل 91 - 1990 فوتبال آسیا با هدایت منصور پورحیدری به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا صعود کردند و با برتری مقابل "لیائونینگ" چین جام قهرمانی آسیا را برای دومین بار بالای سر بردند.

آبی پوشان مقابل الهلال ناکام ماندند

تیم فوتبال استقلال در فصل 92 - 1991 فوتبال آسیا می توانست عنوان پرافتخارترین تیم این قاره را بدست آورد اما در دیدار نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا مقابل الهلال عربستان آنهم در ضربات پنالتی تن به شکست 4 بر 3 داد تا به عنوان نایب قهرمانی قاره کهن بسنده کند.

پاس؛ آخرین قهرمان ایرانی جام باشگاه‌های آسیا

تیم فوتبال پاس تهران آخرین تیم ایرانی است که توانست عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را بدست آورد. این تیم در فصل 93 - 1992 فوتبال آسیا به دیدار نهایی جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد و موفق شد با شکست یک برصفر تیم الشباب عربستان برای نخستین بار قهرمان این پیکارها شود. این آخرین قهرمانی تیم‌های ایرانی در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا بود.

ناکامی استقلال این بار در ورزشگاه آزادی

بدون شک استقلال موفق‌ترین تیم ایرانی در پیکارهای جام باشگاه‌های آسیاست. این تیم که توانسته بود در سال‌های 1970 و 1991 عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را بدست آورد در فصل 99 - 1998 نیز به دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا صعود کرد. آبی پوشان این بار در فینال رقابت‌ها که در مقابل دیدگان 120 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با نتیجه 2 بریک مقابل "جوبیلوایواتا" تن به شکست داد و به عنوان نایب قهرمانی آسیا بسنده کرد.

سپاهان تا پای قهرمانی پیش رفت

هشت سال پس از ناکامی استقلال در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا سپاهان توانست به دیدار نهایی این رقابت‌ها که به "لیگ قهرمانان" تغییر نام داده بود، راه یابد. سپاهان در دیدار نهایی فصل 2007 لیگ قهرمانان آسیا "اورواردز" ژاپن را از پیش رو داشت که در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 3 بریک مقابل این تیم مغلوب شد و با عنوان نایب قهرمانی آسیا به اصفهان بازگشت.

ذوب آهن و یک دنیا امید و آرزو

فوتبال ایران برای هفتمین بار در دیدار نهایی مهمترین رویداد فوتبال قاره کهن در رده باشگاهی یک نماینده خواهد داشت. ذوب آهن، نماینده شایسته فوتبال ایران در فصل 2010 لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز شنبه در ورزشگاه توکیو با یک دنیا امید و آرزو میراث‌دار فوتبالی است که مدت‌هاست قهرمانی در قاره کهن را به فراموشی سپرده. این تیم در مصاف با "سئونگنام ایلهواچونما" کره جنوبی که در فصل 97 - 1996 یکبار به دیدار نهایی جام باشگاه‌های آسیا رسیده است، رقابتی جانانه برای قهرمانی خواهد داشت.