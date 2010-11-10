اشتیاق همدانی ها برای دیدن برنامه های کنگره سرداران

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، غروب سه شنبه مشاهده قشرهای مختلف مردم که شادمانه و با شتاب خود را به صف های چند ردیفی می رسانند تا در بین خیل میهمان ها و تماشاگران برنامه های هیجان انگیز کنگره قرار بگیرند، هر خبرنگار و گزارشگر کنجکاوی را برای ثبت چنین لحظه ها و صحنه های بیاد ماندنی، به شوق می آورد.

شاید برای بسیاری از خانواده ها، به خصوص نوجوان ها که برای اولین بار قدم به محوطه ای نظامی می گذارند، رگبار های دور از انتظار سلاح های نیمه سنگین، غرش تیربارهای ضد هوایی، عبور تانکها و نفربرهای نظامی و شراره های خیره کننده گلوله های منور، دلهره آور باشد، اما اینان نیروهای رزمنده تیپ انصار الحسین(ع) و تکاوران گردان 154حضرت علی اکبر (ع) هستند که بدون توجه به انبوه زنان و مردان و قشرهای جوان و نوجوانی که حیرت زده و غافلگیر در جریان یک عملیات نمایشی قرار گرفته اند، رزمایشی را اجرا می کنند که هفته های برای آن تمرین کرده اند.

محوطه وسیع ورزشگاه انقلاب همدان برای نمایش ادوات و ابزار جنگی و ماکت های بزرگی از میادین مین، سنگرهای گروهی و قرارگاه فرماندهی در موقعیت های مختلف، به گونه طبیعی و هنرمندانه طراحی شده است.

در این محوطه که نمایانگر بخشی از صحنه های رزم و جبهه های حماسه و ایثار رزمندگان اسلام است، شبانگاهان غوغایی برپاست و رگبار و منورهای رنگی و غریو گروه های امدادگر و آژیر آمبولانس های پرشتاب، یک لحظه قطع نمی شود.

این گوشه ای از عملیات و تدارک و طرح و برنامه های بدون وقفه شب های اجلاسیه است و باید باشی و به میهمانی لاله ها بنشینی و دهها برنامه هنری و نمایش جلوه های دیده و ندیده ای از هنر و قدرت و عشق و شور و حماسه رزمندگان را که بواسطه دهها گروه نمایشی و راویان و شاعران و مجریان توانا از محافل فرهنگی و هنری مختلف کشور به اجرا گذاشته می شو ، در تالار شش هزار نفری اجلاسیه ببینی تا خاطره و یادی از این شبها در ذهنت شکل بگیرد.

به گفته دست اندرکاران کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان، این همه شور و شوق و تلاشی که شب های اجلاسیه را به تجلیگاه حضور مردمی و یاد جبهه ها و خاطره شهدای سربلند و افتخار آور خطه دلاور پرور استان همدان تبدیل کرده، نه برای سرگرمی و غنی سازی اوقات فراغت مردم همدان، بلکه برای ترسیم و بیان گوشه هایی از تاریخ هشت ساله دفاع مقدس و مظلومیت و شهامت و ایثار خیل مردان از جان گذشته و پای گرفته در مکتب درس معلم شهادت، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است که به زبان هنر و شیوه های علمی و فنی بیان می شود.

مسئول ستاد کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و هشت هزار شهید استان همدان در این باره می گوید: همدان بیش از 10سال در تدارک انجام کاری بزرگ و ماندگار در عرصه فرهنگ ایثارگری و شهادت بوده است.

جعفر زمردیان افزود: برای خلق چنین اثر ماندگاری، چه الگویی بهتر از شهدا که با نثار خون خود، فرهنگ پویای انسانیت و حیات واقعی را پایه گذاری کردند.

وی اظهارداشت: فرهنگ، غیر از باورهای درست و انسان ساز و خلاقیت و نوآوری نیست و چنانچه عقیده و شیوه ای به هنجار و باور های قابل عمل در جامعه بیانجامد، فرهنگی پای گرفته است و در این رهگذار، گونه های مختلف هنر نیز از مولفه های فرهنگی هستند که مناسب با سلیقه و نوع نگاه مخاطبان خود عرضه می شوند.

زمردیان افزود: در گنگره شهدای استان همدان تلاش شده تا پیام و مرام شهدا به هر زبان و بیانی که برای نسل بعد از جنگ و نسل های آینده قابل درک باشد، بازگو شود تا بدانند پدران آنها و نسلی که جنگ را مدیریت کرد و مستکبران را به زانو در آورد، چه کشید و زیر رگبار گلوله و بمب چگونه زیست.

این گونه است که در شبهای اجلاسیه کنگره شهدای همدان می توان درک کرد که چرا و به چه علت، قشرهای مردم سخت پسند استان همدان مشتاقانه خود را به محل برگزاری اجلاسیه می رسانند تا بخشی از برنامه ها را از نزدیک شاهد باشند.

دیگر هم استانی ها نیز از نقاط دور و نزدیک طبق برنامه ای که با مسئولان شهرستانی تنظیم شده برای شرکت در اجلاسیه به همدان سفر می کنند و هر شب در پایان برنامه های سه ساعته، از مشاهده سیمای مهربان میهمان ها که با هاله ای از رضایت مندی پوشیده است می توان فهمید رنج خستگی و زحمت دوری راه را بی هیچ بهایی پذیرفته اند.

دراین ارتباط نیز دست اندرکاران اجلاسیه می گویند: محدویت مکانی باعث خست در دعوت از میهمان های بیشتری شده است.

از طرفی استقبال مردم از برنامه های اجلاسیه باعث ایجاد شایعاتی مبنی بر تمدید مدت برگزاری برنامه های اجلاسیه برای یک شب دیگر شده بود که در همین خصوص مسئول ستاد کنگره شهدای همدان اظهار داشت: با توجه به حجم سنگین امکانات فنی و مهندسی و همچنین وسایل صوتی وتصویری که در اجلاسیه به کار گرفته شده، امکان تمدید مدت برگزاری اجلاسه به سادگی ممکن نیست.

زمردیان در این خصوص خاطرنشان کرد: زمان بندی و برنامه ریزی برای برگزاری اجلاسیه به گونه ای است که گروه های اجرایی فرصتی برای تمدید برنامه های خود در همدان ندارند.