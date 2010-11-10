تعمیق همکاریهای کارگری ایران با سوریه مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم صادق زاده در دیدار با "حسن شعبان غزوز" رئیس اتحادیه کارگران سوریه ضمن قدردانی از میزبانی شایسته سوریه، ظرفیت های موجود برای توسعه همکاری های دو جانبه با کشور دوست و برادر سوریه را یادآور شد و افزود: تلاش مسئولان اتحادیه های کارگری دو کشور باید در راستای تحکیم همکاری های مشترک در زمینه های مورد علاقه طرفین باشد.

وی هدف از انجام این سفر و دیدار با مقامات کارگری سوریه را گسترش ارتباطات میان اتحادیه های کارگری دو کشور و افزایش همبستگی میان تشکل های صنفی کارگری کشورمان به ویژه خانه کارگر آذربایجان شرقی با اتحادیه کارگران کشور سوریه دانست و اظهار داشت: برگزاری نشست های مشترک که با حضور جوانان اتحادیه های کارگری دو کشور صورت می گیرد، به شکل گرفتن دیدگاه های مشترک برای پیشبرد اهداف کنفدراسیون های کارگری منطقه کمک می کند.

صادق زاده، گفت: سوریه در تمام زمینه ها همکاری وسیعی با ایران دارد و لازم است بر اساس این روابط خوب، تعاملات اتحادیه های کارگری نیز به نحو مناسب گسترش یابد.

این مقام مسئول در تشکیلات کارگری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بیش از نیمی اعضای خانه کارگر ایران را جوانان تشکیل می دهند، گفت: بر همین اساس خانه کارگر، اهمیت ویژهای به مسایل جوانان در ارتباط با مسائل اجتماعی، آموزشی، رفاهی و سیاحتی داده و خط سیر ویژه ای را در این حوزه تعقیب می کند.

صادق زاده خاطر نشان کرد: جمعیت کارگران جوان آذربایجان زیر نظر سازمان ملی جوانان به فعالیت می پردازد و حمایت مستمر مسئولان این سازمان از جمعیت یادشده نشان دهنده اهمیت موضوع جوانان نزد دولتمردان ایران است.

وی، افزود: برگزاری ین سفر فرصت بسیار مناسبی برای آشنا کردن کارگران جوان ایرانی با وضعیت کارگران سوریه به عنوان یکی از کشورهای دوست است.

همکاری تشکل های کارگری ایران و سوریه زمینه ساز توسعه همه جانبه است

صادق زاده، ایجاد جهش و تحول در روابط بین دو اتحادیه بزرگ کارگری ایران و سوریه و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف اجتماعی، صنفی و آموزشی را مورد تاکید قرار داد و آن را عامل مهمی در رشد و تعالی همه جانبه دو کشور دانست.

صادق زاده به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توجه به مسایل جوانان اشاره و تصریح کرد: جوانان ایران اسلامی با شعار "ما می توانیم" و "می شود" وارد تمام عرصه ها شده اند و در جهت رشد و شکوفایی کشور تلاش می کنند و طی سالیان گذشته ثابت کرده اند اعمال تحریم توسط استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا بی اثر بوده است.

کارگران آذربایجان شرقی آماده انتقال تجارب خود به سوریه هستند

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از آمادگی کارگران و جوانان ایرانی به ویژه اتحادیه کارگران جوان آذربایجان برای همکاری با جوانان اتحادیه کارگران سوریه خبر داد و گفت: کارگران ایرانی ضمن دعوت رسمی از کارگران سوریه برای حضور در ایران به ویژه آذربایجان شرقی آماده اند تمام تجارب خود را در اختیار جوانان این کشور قرار دهند.

وی یکی از اقدامات ارزنده اتحادیه کارگران جوان آذربایجان را برگزاری باشکوه مسابقات ملی رباتیک ایران در تبریز عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی شده است تا در سالهای آتی، این مسابقات با حضور تیم هایی از کشور های دیگر به ویژه کشورهای مسلمان از جمله سوریه به صورت بین المللی برگزار شود.

ایران و سوریه در جبهه واحد مبارزه با صهیونیسم قرار دارند

صادق زاده، همچنین به روابط عالی مسئولان بلندپایه ایران و سوریه به ویژه سفر اخیر بشار اسد به ایران اشاره کرد و گفت: ایران و سوریه با توجه به دیدگاه های مشترک رهبران دو کشور و مواضع یکسان در مسایل سیاسی که سالهاست از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس مورد تهدید قرار می گیرند، در نبردی سرنوشت ساز با استکبار جهانی و صهیونیسم در یک جبهه واحد قرار دارند.

وی با بیان اینکه مقامات مسئول و نیز کارگران سوریه در مقابله با توطئه های مختلف آمریکا به ویژه در موضوع فناوری صلح آمیز هسته ای کشورمان همواره در کنار ملت ایران بوده اند، به اعطای نشان عالی جمهوری اسلامی ایران به دکتر بشار اسد در سفر اخیر وی به تهران اشاره کرد و اظهار داشت: خانه کارگر آذربایجان شرقی به نوبه خود این افتخار بزرگ را به ملت، رئیس، معاونین و اعضای اتحادیه کارگران سوریه تبریک می گوید.

راه مقابله با استکبار جهانی، تحصیل علم است

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی مهمترین راهکار مبازه و مقابله با استکبار جهانی و دشمنان مشترک را تحصیل علم دانست و گفت: آحاد مختلف ملتهای مستقل به ویژه کارگران باید در مسیر کسب دانش، قطع وابستگی و نیل به خودکفایی گام بردارند که گسترش ارتباط میان تشکل های کارگری و انتقال تجارب، می تواند کمک موثری در این زمینه باشد.

وی در ادامه به عضویت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار اشاره کرد و گفت: دست اندرکاران خانه کارگر همواره خود را مدافع حقوق مسلم کارگران دانسته و بر اساس اساسنامه و مرامنامه خود در این راستا حرکت می کند.

صادق زاده همچنین از برپایی نشست های مشترک تشکلهای کارگری کشورهای منطقه به میزبانی ایران خبر داد و گفت: در آینده نزدیک از اتحادیه های کارگری کشورهای دوست و مسلمان سوریه و لبنان و سایر کشورها جهت هم اندیشی و تبادل نظر دعوت خواهد شد.

"غزوز": تقویت همکاری کارگری ایران و سوریه ضرورت دارد

در ادامه این نشست"حسن شعبان غزوز" رئیس اتحادیه کارگران سوریه و عضو شورای مرکزی حزب "البعث" این کشور در سخنانی با اظهار خرسندی از حضور هیئت کارگری آذربایجان شرقی و جوانان کارگر این استان در سوریه گفت: باید روابط تشکل های کارگری جمهوری اسلامی ایران و سوریه و همکاری کارگران دو کشور تعمیق و تقویت شود.

وی تصریح کرد: با توجه به دیدگاه های رهبران دو کشور ایران و سوریه، گسترش روزافزون روابط اتحادیه های کارگری دو کشور ضرورت دارد.

عضو شورای مرکزی حزب "البعث"سوریه با اشاره به مواضع نزدیک دو کشور در حوزه سیاسی خاطر نشان کرد: تهران و دمشق سال هاست که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تهدید بوده و در نبردی سخت با استکبار جهانی و اسرائیل قرار دارند.

مقابله با توطئه های آمریکا از مسئولیت های تاریخی کارگران است

"غزوز" مقابله با توطئه های آمریکا به ویژه در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای ایران را از مسئولیت های تاریخی کارگران ایران و سوریه دانست و گفت: استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای، حق مسلم ایران است و کارگران سوریه همواره در کنار ملت ایران بوده و خواهند بود.

رئیس اتحادیه کارگران سوریه گفت: همراهی با مسلمانان از اهداف اتحادیه‌های کارگری است و در این راستا گسترش روابط فیمابین اتحادیه‌های کارگران به ویژه با کشورهای دوست و مسلمان مورد تاکید است.

"غزوز" همچنین با تشریح وضعیت تشکلات کارگری و کارگران سوریه گفت: اتحادیه کارگران این کشور با عضویت حدود دو میلیون کارگر دارای هشت اتحادیه فرعی در زمینه‌های مواد غذایی، ساختمان، پارچه‌بافی و نساجی، پتروشیمی و نفت، ادوات برقی، فرهنگ و گردشگری، کشاورزی و نخلستان‌ها و امور داخلی است که در هر استان، یک اتحادیه و در سطح کشور مجموعاً 13 اتحادیه، فعال هستند.

وی با بیان اینکه با برگزاری انتخابات اتحادیه کارگران، نمایندگان کارگران به مدت پنج سال انتخاب می‌شوند، افزود: این نمایندگان سیاستگذاری کل جامعه کارگری را عهده‌دار هستند و علاوه بر حضور در پارلمان در اداره امور محلی استان‌ها و همه ارگان ها مشارکت می‌‌کنند.

"غزوز" با بیان اینکه اتحادیه کارگران سوریه برای انجام امور محوله از سوی نهاد ریاست جمهوری، حزب بعث سوریه و همه احزاب حمایت می‌شوند، تصریح کرد: اتحادیه کارگران سوریه با برخورداری از این حمایت‌ها توانسته است به جایگاه والایی در سطح ملی و جهانی دست یابد.

در پایان این نشست که "احمد حباب" رئیس روابط بین الملل اتحادیه کارگران سوریه نیز حضور داشت، اتحادیه یادشده لوحی را به کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی اهدا کرد ضمن اینکه صادق زاده نیز به نمایندگی از خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، لوح یادبودی را به حسن شعبان غزوز، رئیس اتحادیه کارگران سوریه اهدا نمود.

در طول حضور هیئت 100نفره جمعیت کارگران جوان آذربایجان وابسته به خانه کارگر آذربایجان شرقی در سوریه، شرکت کنندگان علاوه بر حضور در بقاع متبرکه و زیارت این اماکن مقدس، در نشست های جداگانه و تخصصی با اعضای جوانان اتحادیه کارگران سوریه شرکت کردند.

خانه کارگر آذربایجان شرقی هر سال اردوهای زیارتی، سیاحتی و تفریحی داخلی و هر سال یک اردو در خارج از کشور برگزار می کند که امسال کشورهای سوریه و لبنان به خاطر موقعیت زیارتی، سیاحتی و آموزشی شان انتخاب شد.

سفر نخست فعالان جامعه کارگری و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در سال 2006، سفر دوم در قالب تشکلات کارگری شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران آذربایجان شرقی در سال 2008 و سومین سفر در قالب اتحادیه کارگران جوان آذربایجان تحت پوشش خانه کارگر انجام پذیرفت.