واحدهای صنعتی آسیب پذیر گلستان تسهیلات می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امید دیلمی صبح چهارشنبه جلسه هماهنگی سازمان صنایع و معادن با سرپرستی بانک ملی استان از تصمیم گیری در زمینه معرفی واحدهای تاثیر پذیر به این بانک جهت برخورداری از تسهیلات خط اعتباری هزینه های انر‍‍ژی خبر داد.

همچنین در این نشست مقرر شد پس از اینکه بانک ملی استان بخشنامه مذکور را به شعب مورد نظر بانک در سطح استان ابلاغ کرد، سازمان صنایع و معادن استان نسبت به معرفی واحدهای مشمول به بانک ملی اقدامات لازم را انجام دهد.

بخشی از طرحهای حمایتی وزارت صنایع و معادن در قانون هدفمند کردن یارانه ها به برنامه کوتاه مدت (شامل پروژه های جبرانی و بهره وری (اختصاص دارد که این برنامه شامل طرح های کمکی به بنگاه ها برای دوران گذار (سال اول اجرای قانون) است تا بنگاهها بتوانند با کمترین مشکل سال اول را پشت سر بگذارند.



با توجه به اینکه دستاوردهای پروژه های بهره وری به تدریج حاصل می شوند، این برنامه به بنگاهها کمک می کند که آثار افزایش قیمت حامل های انرژی را جبران کنند.

این برنامه شامل هفت طرح است که در قالب چهار بخش طبقه بندی می شوند.

