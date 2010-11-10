گرفتن سه امتیاز از پرسپولیس لذت بخش است

فتح‌‎الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیم فوتبال مس برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم مس در شرایط بسیار خوبی قرار داشته و آماده گرفتن 3 امتیاز دیدار با پرسپولیس هستند.

وی در مورد رشد تیم پرسپولیس در هفته‌‎های اخیر افزود: ما نگران این مسئله نیستیم زیرا تیم مس هم در 11 هفته گذشته شکستی را تجربه نکرده است. ضمن اینکه پیروزی برابر این تیم و رسیدن به 3 امتیاز این بازی مهم لذت بخش خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان همچنین اظهار داشت: پیروزی در این دیدار می‌تواند مس را در کورس قهرمانی باز گردانده و در بین 3 تیم بالای جدول قرار بگیریم، به همین دلیل بازیکنان تیم تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا در این بازی به پیروزی دست یافته و این فرصت طلایی را از دست ندهیم.

"آخرین تقابل مرفاوی و دایی در لیگ برتر، با برتری دایی در دربی 68 همراه بود." نژادزمانی در مورد اینکه فکر می‌کند تقابل مجدد این دو تیم به سود کدام مربی تمام شود، تاکید کرد: بسیار امیدوارم با عنایت خداوند، تلاش بازیکنان و حمایت تماشاگران، این بازی خاطره شیرینی را برای تیم مس و صمد مرفاوی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در این دیدار عادل کلاه کج به دلیل مصدویت و محمد منصوری به دلیل محرومیت حضور نخواهند داشت، افزود: البته طبق اعلام سازمان لیگ برتر مهرداد پولادی هم محروم شده که پیگیری کار وی هستیم تا بتوانیم مجوزش حضورش در این بازی را بگیریم. البته بازیکنان ذخیره تیم ما کمتر از بازیکنان اصلی نیستند و مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان گفت: هدف ما این است ابتدا بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم تا رضایت هواداران را جلب کنیم. البته کسب 3 امتیاز زیباست به شرط اینکه در زمین مسابقه همه مسائل جوانمردانه رعایت شود.

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و پرسپولیس در چارچوب هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عصر فردا پنجشنبه با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار می‌شود.