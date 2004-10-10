عفريت اعتياد قهقه سر مي دهد ؛ مسوولان فقط تكذيب مي كنند

به رغم اينكه مدير كل دفتر پيشگيري وزارت آموزش و پرورش به استناد تحقيقات انجام شده از حضور حداقل 500 هزار دانش آموز سيگاري در مدارس خبر مي دهد ، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از حضور فقط 54 هزار دانش آموز معتاد در كشور مي گويد و اين در حالي است كه پژوهش هاي صورت پذيرفته نشان مي دهد كه فقط در مقطع ابتدايي 25 درصد از دانش آموزان گرايش به مصرف مواد مخدر دارند و 5 درصد از دانش آموزان نيز در اين مقطع سني مصرف مواد مخدر را تجربه كرده اند.

براساس نتايج يك تحقيق نوجوانان و جوانان ايراني از 16 سالگي در معرض خطر اعتياد قرار دارند و گزارش هاي واصله نيز از وجود حداقل 600 هزار دانش آموز معتاد در مدارس كشور حكايت مي كند كه البته وزير آموزش و پرورش در اين زمينه به طور رسمي فقط از حضور 350 هزار دانش آموز در معرض اعتياد خبر داده و مي گويد : بر اساس تحقيقات صورت گرفته 22 درصد از دانش آموزان كشور در معرض خطر اعتياد قرار دارند.

از سوي ديگر جمعي از كارشناسان و محققان از آمار بيش از 3 ميليون دانش آموز معتاد در مدارس مي گويند ، به راستي كداميك حقيقت را مي گويند ؟ آمار ارايه شده از سوي مسوولين ، نتايج تحقيقات صورت پذيرفته يا چهره هايي كه هر روز نماد دود و مصيبت اعتياد را بيشتر فرياد مي كنند.

اداره ارتباطات و آموزش بهداشت در يك تحقيق علمي و دقيق بر روي دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي تهران كه دو سال به طول انجاميد ، اعلام كرد: دختران تهراني به طور متوسط در 15 سالگي به سيگار روي مي آورند ، در اين تحقيق كه بر روي 5 هزار و 934 دانش آموز مقطع راهنمايي شهر تهران انجام شد، از مجموع 2 هزار و 902 دانش آموز پسر 2/30 درصد يعني 878 نفر سيگار كشيدن را تجربه كرده و 8/3 درصد (111 نفر) هم حداقل روزي يك سيگار كشيده اند.

همچنين از مجموع 3028 نفر دانش آموزان دختر نيز 7/11 درصد (354 نفر) سيگار كشيدن را تجربه كرده اند و 6/10 درصد روزي يك با بيشتر از يك سيگار كشيده اند. بنابراين تحقيق 4/2 درصد از دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمايي تهران سيگاري محسوب مي شوند و متوسط شروع كشيدن سيگار در پسران 3/13 و دختران 15 سال بوده است.

نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه نگرش دانش آموزان سيگاري در هر دو جنس نسبت به سيگار در مقايسه با دانش آموزان غير سيگاري مثبت تر بوده است ، اين در حالي است كه سطح آگاهي هر دو گروه سيگاري و غير سيگاري در حد مطلوب و قابل توجه بوده است.

نتايج تحقيق ديگري در زمينه علل گرايش جوانان 15 تا 25 ساله به مصرف مواد مخدر در شهر ابهر نيز حاكي است كه 58 درصد معاشرت با دوستان ناباب ، 17 درصد وجود معتاد در خانه، 8 درصد بيكاري، 13 درصد اختلاف خانوادگي و چهار درصد كنجكاوي را علت اصلي گرايش به مواد مخدر عنوان كردند كه البته اين ارقام بسته به هر محيطي اعم از شهر ، روستا ، كلان شهرها و غيره تا حدودي فرق مي كنند ولي به طور كلي عوامل مذكورعلل اصلي گرايش به مصرف مواد مخدر را تشكيل مي دهند.

دكتر عليرضا جزايري استاد يار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب مي گويد : اين پژوهش بر روي 1 هزارو 403 دانش آموز ( 3/49 درصد دختر و 7/50 درصد پسر و با دامنه سني 11 تا 16 سال) در سه پايه اول ، دوم و سوم راهنمايي مدارس دولتي و غير دولتي منطقه 9 شهر تهران و به منظور شناسايي و بررسي وضعيت نگرش دانش آموزان نسبت به اعتياد ، معتاد و مواد مخدر و همچنين ميزان گرايش آنها به مصرف مواد مخدر صورت گرفته است .

وي با بيان اينكه يافته ها نشان مي دهد كه حدود 25 درصد از دانش آموزان به مواد مخدر گرايش دارند و حدود 5 درصد نيز برآورد مي شود كه مصرف مواد را تجربه كرده اند، مي افزايد : 7/88 درصد تا كنون مواد مصرف نكرده اند ، 7 درصد در حال حاضر اغلب اوقات مواد مصرف مي كنند ، 2/1 درصد 1 يا دوبار مواد را تجربه كرده اند و 9 درصد نيز بعضي اوقات كه در مجموع 3 درصد دانش آموزان مواد مصرف كرده و در حال حاضر نيز مصرف مي كنند

كاهش سن گرايش دانش آموزان به اعتياد

معاون سازمان آموزش و پرورش تهران با تاكيد بر اينكه سن گرايش دانش آموزان به اعتياد به 13 سال رسيده است ، مي گويد : به دليل شرايط روحي كه دختران دارند ، دختران دانش آموز بيش از پسران در معرض خطر ابتلا به اعتياد قرار دارند و طبق آخرين آمار ارايه شده 157 دانش آموز پسر و 219 دانش آموز دختر در شهر تهران به انواع مواد مخدر معتاد هستند .

مجيد زنديه با اشاره به اينكه بيش از يك ميليون و 600 هزار دانش آموز در استان تهران تحصيل مي كنند ، مي افزايد : طبق آخرين آمار ارايه شده بيش از 8 هزار و 228 دانش آموز تهراني به دليل اعتياد يكي از والدين در معرض خطر اعتياد قرار دارند.

وي با تاكيد بر اينكه آموزش و پرورش نمي تواند هيچ اقدام جدي در زمينه ترك اعتياد دانش آموزان داشته باشد ، مي گويد : در برابر معضل اعتياد ، آموزش و پرورش پس از ارايه آموزش هاي لازم جهت پيشگيري فقط مي تواند مشكل اعتياد دانش آموزان را به خانواده ها منتقل و آنها را به مراكز ترك اعتياد هدايت كند و اين در حالي است كه آموزش و پرورش حتي نمي تواند دانش آموزان را مستقيما به مراكز ترك اعتياد معرفي كند.

زنديه با تاكيد بر اينكه اعتبار خاصي براي ترك اعتياد دانش آموزان درنظر گرفته نشده است ، مي افزايد : تنها بودجه اي كه در زمينه اعتياد وجود دارد اعتباري حدود 90 ميليون تومان است كه اين اعتبار نيز مي تواند فقط صرف آموزش دانش آموزان به منظور پيشگيري از اعتياد شود و اين در حالي است كه بيشترين دانش آموزان معتاد در سنين 13 تا 18 سال قرار دارند.

سيستم منظمي براي شناسايي دانش آموزان معتاد وجود ندارد

كارشناس مسوول مشاوره سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران نيز با اشاره به اينكه بيش از 6 هزار و 500 دانش آموز در معرض خطر اعتياد در مدارس شهرستان هاي استان تهران مشغول تحصيل هستند، مي گويد : عدم وجود سيستم منظم و قابل حمايت در محيط هاي آموزشي سبب عدم شناسايي دقيق دانش آموزان در معرض خطر اعتياد مي شود.

رحمان دركي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد : شناسايي دانش آموزان در معرض اعتياد بدون ارايه خدمات پيشگيري و درمان ارزشي ندارد و اين در حالي است كه سازمان هاي آموزش و پرورش نمي توانند به دليل كمبود اعتبارات در اين زمينه خدماتي ارايه دهند .

وي با تاكيد بر اينكه بيشترين تاثير پذيري را دانش آموزان نسبت به دوستانشان دارند ، مي گويد : بيش از 60 درصد افراد معتاد ، براي اولين بار توسط دوستانشان در معرض خطر اعتياد قرار گرفته اند و عمده ترين دليل اعتياد آنها عدم اعتماد به نفس بوده است.

فقط سه دهم دانش آموزان معتاد تحت مراقبت قرار مي گيرند

معاون فرهنگي كميته امداد نيز در اين زمينه مي گويد : كميته امداد با بودجه واعتبار اندكي كه دارد تنها هزار نفر از دانش آموزان معتاد را توانسته در مراكز شبانه روزي نگهداري كند.

حميد رضا ترقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي افزايد : آنچه كه دررابطه با سياست كاهش تقاضاي اعتياد به كميته امداد واگذار شده مربوط به دانش آموزان در معرض اعتياد يا آسيبهاي اجتماعي ناشي از اعتياد والدين است كه با طرح جداسازي از خانواده ها ونگهداري آنها توسط اين نهاد انجام مي شود.

وي مي افزايد : بر اساس اين طرح كه از سال 74 به اجرا درآمده ، با همكاري دستگاههاي آموزش وپرورش ، دادگستري ، امداد ، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر نسبت به شناسايي اين دانش آموزان در سطح كشور اقدام وبا جدا سازي آنها از خانواده ها از اعتياد وديگرآسيبهاي اجتماعي جلوگيري مي شود.

معاون فرهنگي كميته امداد مي افزايد : در طي چند سال گذشته علي رغم اينكه 300 هزار دانش آموزدر معرض خطراعتياد دركشور وجود دارد، كميته امداد در سال گذشته تنها توانسته با صرف اعتبار 100 ميليون تومان ، هزينه يك هزار نفر آنها را تامين ، ازخانواده ها جدا سازي ودر مراكزشبانه روزي نگهداري كند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر مراكز شبانه روزي نگهداري اين دانش آموزان در استانهاي خراسان ، فارس، كرمان وتهران داير است ، مي گويد : درخواستهاي زيادي از سوي استانهاي مختلف براي ايجاد خوابگاههايي براي اين دانش آموزان شده است اما بدليل كمبود اعتبار اين كار صورت نگرفته بنابراين تنها درصورت افزايش اعتبارستاد مبارزه با مواد مخدراز سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي است كه مي توانيم دانش آموزان بيشتري را جداسازي ونگهداري كنيم.

كاهش سن اعتياد در كشور را تكذيب مي كنم

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز با تاكيد بر اينكه اقدام جدي براي درمان دانش آموزان معتاد درنظر گرفته نشده است ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد : شناسايي دانش آموزان معتاد اولين گام براي انجام اقدامات بعدي است.

علي هاشمي با اشاره به اينكه هر ساعت 44 نفر در زمينه مواد مخدر دستگير مي شوند كه از اين تعداد 70 درصد معتاد هستند ، مي افزايد : سهم دانش آموزي و دانشجويي از دستگير شدگان فقط 1/1 درصد است ، كه از اين تعداد 8/0 درصد دانش آموزان و 3/0 درصد به دانشجويان اختصاص دارد.

وي با تاكيد بر اينكه بر اساس شاخص دستگيري 11 هزار دانش آموز و 4 هزار دانشجوي معتاد در كشور وجود دارد ، اظهار مي كند : بر اساس آمار رسمي ارايه شده از سوي سازمان ملل در سال 2004 حدود 185 ميليون معتاد در جهان وجود دارد.

هاشمي همچنين مي افزايد : طي دو سال گذشته 20 ميليون كتاب ، بروشور و جزوات آموزشي در زمينه آموزش مهارت هاي زندگي و اطلاع رساني درباره اعتياد و مسايل و مشكلات آن در مراكز آموزشي ارايه شده است.

وي ضمن تكذيب اخبار ارايه شده از كاهش سن اعتياد مي گويد : بر اساس تحقيقات صورت پذيرفته ميانگين متوسط سن معتادان در كشور بين 27 تا 31 سال است.

بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور بودجه پيشگيري از اعتياد در سال گذشته بين 11 دستگاه متولي تقسيم شد تا هر يك به فراخور نياز و توان خود بر اساس برنامه ريزهاي صورت گرفته در زمينه آموزش و پيشگيري از مصرف مواد مخدر فعاليت كند كه در اين بين وزارت آموزش و پرورش با اختصاص 2 ميليارد و 500 هزار تومان بيشترين اعتبار را به خود اختصاص داده است.

پنجه هاي وحشي اعتياد هر روز محكم تر در قشر جوان و نوجوان كشور فرو مي رود و اين در حالي است كه مسوولان به جاي پرداختن به راهكارهاي جدي حل مشكل درگير و دار پنهان كردن آمار واقعي دانش آموزان معتاد هستند ، دانش آموزاني كه مي توانند در سيستم نظام آموزشي كشور به جاي پنجه نرم كردن با مواد مخدر در تدبير آينده اي بهتربراي كشور باشند.