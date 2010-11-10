به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال اسقلال پس از پایان تمرین امروز سه شنبه این تیم در ورزشگاه تربیت بدنی صنایع دفاع و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر استقلال در شرایط بسیار خوبی بسر می برد. بازیکنان ما باخت مقابل صنعت نفت آبادان را فراموش کرده و خود را آماده دیدار مقابل شاهین بوشهر کردند. یوسفی و جباری به بازی روز جمعه قطعا نخواهند رسید اما فرهاد مجیدی و آرش برهانی در آخرین تمرین ما که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد مشخص می شود که آیا می توانند در ترکیب 18 نفره باشند یا خیر.

مظلومی افزود: شاهین بوشهر یک تیم بسیار جوان ، دونده و با انگیزه است. آنها برای کسب امتیاز به تهران خواهند آمد و نمی خواهند دست خالی تهران را ترک کنند و همین مسئله باعث می شود که حساسیت این دیدار بالا رفته و شرایط برای ما سخت تر شود خوشبختانه استقلال هوادارانی دارد که هیچ وقت تیم خود را تنها نگذاشته و همیشه در کنار استقلال خواهند بود.

سرمربی تیم فوتبال اسقلال اشاره ای نیز به داوری داشته و ادامه داد: من هیچ وقت نسبت به داوری اعتراض نکرده و نخواهم کرد و تا به حال ندیده اید که در هیچ کنفرانس مطبوعاتی راجع به داور صحبت کنم و همیشه گفته ام داور نیز همانند ما اشتباه می کند و نمی توانیم همه تقصیرها در یک فوتبال 90 دقیقه ای به گردن داور بیاندازیم.

وی در خصوص قادر حسن بازیکن خارجی استقلال که به تازگی به تهران آمده نیز گفت: با توجه به اینکه آقای فتح الله زاده و ناصر حجازی هر دو او را تایید کرده اند بنابراین جای هیچ نگرانی نیست. البته ایشان باید در زمین فوتبال خودش را نشان بدهد و پس از تمریناتی که انجام می دهد نظر نهایی را در خصوص بودن یا نبودن وی در استقلال خواهم داد.

مظلومی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه استقلال با این بازیکن قرارداد بسته است و اگر این بازیکن مورد نظر شما نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد نیز گفت: قبل از اینکه قادر حسن به تهران بیاید قطری ها سخت بدنبال او بودند و اگر احیانا نتوانست انتظارات مرا برآورده کند، با توجه به قراردادی که با باشگاه استقلال دارد این باشگاه می تواند او را به هر تیمی که خواستارش بود ترانسفر کند.

سرمربی تیم فوتبال اسقلال تهران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به شکستی که مقابل صنعت نفت داشتید گفته می شود که استقلال به حاشیه رفته است نیز چنین پاسخ داد: من فکر نمی کنم در استقلال حاشیه ای وجود داشته باشد. اما متاسفانه همیشه عده ای هستند که علاقمندند استقلال را به حاشیه ببرند. با توجه به حضور همیشگی شما خبرنگاران در تمرینات استقلال شاهد هستید همگی همدل هستند و هیچ اختلافی بیان آنها نیست و کادر فنی نیز همانند روزهای اول در کنار هم هستند و برای موفقیت استقلال از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.

پرویز مظلومی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کسانی که همیشه بدنبال این هستند که استقلال رنگ آرامش را به خود نگیرد دست از سر این تیم برداشته و اجازه بدهند کادر فنی و بازیکنان تمام فکر و ذکر خود را فقط معطوف تمرینات و کسب نتایج کنند.