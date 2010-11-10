مشکلی در عرضه و تقاضای کالاهای اساسی در ایلام وجود ندارد

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام، بر ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به منظور بهره مندی تمام قشرهای جامعه از یارانه ها تاکید کرد.
وی نیروی انسانی با بهره وری پایین، مطلوب و سالم نبودن حوزه های تولید و توزیع و صادرات را از آسیبهای هدفمند نبودن یارانه ها دانست و گفت: بهره مندی عادلانه مردم از یارانه ها جزو مهمترین رویکردهای اساسی قانون هدفمندی یارانه ها است.
وی با بیان اینکه مردم نباید نگران وضعیت قیمت ها باشند، افزود: دولت به منظور جلوگیری از هرگونه شوک اقتصادی، بسته های سیاسی، حمایتی خاصی در حوزه های مختلف بازرگانی و از جمله حمل و نقل تدوین کرده است.
رئیس سازمان بازرگانی ایلام اضافه کرد: اکنون ذخیره سازی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل انجام شده است.
مهدوی تاکید کرد: هیچ گونه مشکلی در خصوص عرضه و تقاضای کالاهای اساسی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور و استان ایلام وجود ندارد.
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