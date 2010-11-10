ریشه های اعتقادی و تاریخی فتنه ها باید بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مهدی محمدی ‌فرد شامگاه سه شنبه در یادواره شهدای روستای رزکه و جنگل حماسه اسلامی مردم آمل در سال 60 گفت: در جریان هر فتنه ای به دنبال عوامل این هستیم که این امر در جای خود قابل قبول است اما درحقیقت باید به عمق و تاریخچه شکل گیری و ایجاد فتنه ها نگاه و موشکافی شود.

وی افزود: عوامل ایجاد فتنه با استفاده از سیستمهای تبلیغاتی و فریبهای انسانی در مردم نفوذ کردند و هنوز هم ادامه دار است.

وی اضافه کرد: در بروز فتنه های عمقی، باید ریشه ای و اساسی با آن برخورد شود و از اصل خشکانیده شود.

معاون پارلمانی، حقوقی و امور بین الملل وزیر کشور با اشاره به اینکه خوشبختانه مردم ما همواره هوشیار هستند ودر برخورد با این اقدامات شوم دشمنان صحنه را جا نخواهند داد، تصریح کرد: متاسفانه وقتی فتنه در جامعه ای فراگیر شود، همه را در آتش خود خواهد سوزاند.

محمدی فرد خاطرنشان کرد: تنها راه حل مقابله با فتنه ها ریشه کنی جریان های وابسته به آنان با نگاه قرآنی، اعتقادی وتاریخی است.

وی با بیان اینکه یادواره های شهدا بزرگترین سرمایه برای ما وانرژی زا است تاکید کرد: بازگویی آرمانها و فداکاریهای شهدا وانتقال ارزشهای دفاع مقدس ، توجه به ارزشهای شهدا، ساده زیستی، دوری از دنیا طلبی، کشور را در برابر هر نوع تهدید نظامی وحتی جنگ نرم بیمه خواهد کرد.

معاون پارلمانی، حقوقی وامور بین الملل وزیر کشور همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود به حماسه مردم آمل در ششم بهمن سال 60 این شهر وشهادت تعدادی از جوانان این شهرستن در واقعه جنگل اشاره کرد.

وی ادامه داد: توطئه شوم منافقین کوردل درحماسه ششم بهمن آمل با مشارکت همه جانبه مردم انقلابی آمل خنثی شد وامام راحل آن را حادثه ای مهم در مشارکت مردم در دفاع از کشور یادکردند.