5300 هکتار مزارع پرورش ماهی در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح چهارشنبه در جلسه کمیته تخصصی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شیلات ایران در گرگان افزود: دارا بودن جایگاه چهارم در کشور در زمینه تولید ماهیان گرمابی از جمله ویژگیهای شیلات گلستان در بخش آبزی پروری است.

وی اظهار داشت: این جلسه با هدف بررسی آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی شامل هدفمند کردن یارانه ها در بخش آبزی پروری، تعیین ظرفیت اسمی، اجرای پروژه مزارع الگویی و مقابله با کمبود آب ناشی از خشکسالی برگزار شد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: با توجه به اینکه آبزی پروری در تولید و ایجاد اشتغال از جایگاه مهمی در کشور و استان برخوردار است باید به آن توجه ویژه ای شود تا سهم شیلات در تولید پروتئین و ایجاد اشتغال در استان افزایش یابد.

وی افزود: با توجه به موفقیت شیلات گلستان در بخش تکثیر و پرورش گونه میگوی وانامی، جا دارد مسئولین شیلات ایران حمایت بیشتری نسبت به این استان داشته باشند تا شیلات استان بتواند به اهداف تعیین شده که همانا افزایش تولید پروتئین و ایجاد اشتغال است، برسد.

شکوری معاون آبزی پروری شیلات ایران گفت: تشکیل کارگاه آموزشی در کنار برگزاری جلسات کمیته تخصصی به عنوان یک حرکت نو تلقی شده و می تواند تأثیر به سزایی در روند کار و افزایش سطح علمی کارشناسان داشته باشد.

وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با خشکسالی با تکیه بر بحث های بهداشتی از جمله کارگاه های آموزشی که طی این دو روز در گرگان برگزار شد.

معاون آبزی پروری شیلات ایران اظهار داشت: استان گلستان با توجه به وجود ذخائر غنی آب و پتانسیل های خوب در بخش آبزی پروری و هم چنین برخورداری از مراکز دانشگاهی می تواند آینده درخشانی در زمینه آبزی پروری داشته باشد.

نتایج حاصله از جلسه کمیته تخصصی این بود که با توجه به نظرات مثبت افراد شرکت کننده تمامی دستور العمل ها و آئین نامه های مطرح شده به تصویب رسید و فقط دستور العمل تعیین ظرفیت اسمی به دلیل نیاز به تصمیمات مدیریتی به جلسه بعدی در مرکز موکول شد.